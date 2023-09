Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Vollbild

Der Oldtimer & Motorsportverein Kautzen lädt recht herzlich zum 1. Oldtimer Treffen am Sonntag, 3. September am Kirchenplatz Kautzen ein. Ab 9 Uhr sind alle Oldtimer jeglicher Art herzlich Willkommen. Um 14 Uhr findet eine gemeinsame Ausfahrt statt und im Anschluss gibt es Prämierungen in den verschiedenen Klassen. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Der Verein Miteinander - Initiative für unsere Kinder lädt zu seiner Veranstaltung "Äktschn am Schlossplatz Gross-Siegharts - Das Spielefest für Klein und Groß" am Samstag, 2. September von 14 bis 18 Uhr ein. Am Bild: Anton Moser (links), Laura Winter (rechts), Niklas Winter (vorne). Am 1. September ab 16 Uhr lädt die Landjugend Bezirk Raabs zum Spritzwein-Stand in Raabs am Hauptplatz ein. Es werden diverse Spritzer-Variationen sowie kleine Snacks geboten. Im Namen der Landjugend freuen sich Magdalena Lager, Daniel Peschel, Lisa Weber, Sophie Gföller und Sophia Felsinger über das zahlreiche Kommen.

