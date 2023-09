Oldtimertreffen: Historische Fahrzeuge auf Kautzens Straßen

Das Event lockte Liebhaber klassischer Fahrzeuge aus der gesamten Region und darüber hinaus an. Der Höhepunkt des Tages war die Ausfahrt, bei der die historischen Fahrzeuge durch die Straßen fuhren. Nach der Ausfahrt versammelten sich die Teilnehmer und Besucher auf dem Hauptplatz, um die Preisverleihung zu erleben.

Dabei wurden diejenigen ausgezeichnet, die in verschiedenen Kategorien herausragend waren: Am weitesten angereist war Paul Moldaschl, das älteste Motorrad mit Baujahr 1929 hatte Erwin Schmuck, das ältestes Auto mit Baujahr 1936 hatte Gerald Wurz, die größte Gruppe hatte Leo Hieß, in der Kategorie Autobus gewann Wilhelm Meller und in der Kategorie Lastwagen Johann Tony. Es ist deutlich sichtbar, dass die Leidenschaft für historische Fahrzeuge in Kautzen und der Region weiterhin lebendig ist und sich einer wachsenden Anhängerschaft erfreut.