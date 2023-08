Festschrift zum Jubiläum der Kapelle Lichtenberg herausgegeben

In einer umfassenden Festschrift (gestaltet vom Obmann des Dorferneuerungsvereins, Herbert Haas), deren Angaben bis ins 4. Jahrhundert zurückreichen, wird die Besiedelungsgeschichte des Dorfes Lichtenberg beschrieben. Eine nachhaltige Prägung der Region erfolgte im 11. Jahrhundert durch die deutsche Besiedelung, die mit einer starken Rodung einherging. Die Herren von Pernegg waren für die Rodungstätigkeit im Gemeindegebiet Windigsteig vorrangig verantwortlich. Die erste urkundliche Erwähnung von „Liehtenperg“ dürfte auf das Jahr 1311 zurückgehen. Auch der berühmt-berüchtigte Johann Georg Grasel war im damaligen Wirtshaus zu Gast.

Details über Bau in der Festschrift

Berichte über eine hölzerne Kapelle in Lichtenberg tauchen erstmals 1800 in den Berichten des Stiftsarchivars des Stiftes Zwettl auf. Über eine Glockenweihe wird 1890 geschrieben, doch durch den Bedarf an Metallen im Ersten Weltkrieg musste die Glocke abgeliefert werden. Der Bau einer neuen Kapelle wurde im Februar 1923 endgültig beschlossen.Detailgenau ist in der Festschrift das „Bautagebuch“ angeführt, in dem alle Arbeiten und teilweise auch Arbeitsbedingungen aufgelistet sind. Bei der Weihe am 26. August 1923 war die Kapelle jedoch keinesfalls fertiggestellt, so fehlte etwa noch Dach- und Turmeindeckung.

Mehrfach wurden Renovierungsarbeiten an der Kapelle durchgeführt. Das Kirchengestühl wurde 2002 saniert und die verschollen geglaubte Marienstatue wurde von Ortsbesorger Herbert Binder wieder „heimgeholt“. Ebenso konnten die Figuren des Heiligen Florian und des Heiligen Johannes Nepomuk wieder in der Kapelle aufgestellt werden. Das elektrische Läutwerk wurde 2018 erneuert und die Innenraum anlässlich der 100-Jahrfeier in diesem Jahr renoviert.

Renoviert wurde der Innenraum der Kapelle. "Die Bänke sind noch im Original erhalten", freut sich Herbert Haas und Hermine Tschakert erinnert sich: "Hier bin ich gesessen und habe Rosenkranz gebetet." Foto: Edith Hofmann

Tradition und Zusammenhalt

Bürgermeister Nikolaus Noé-Nordberg hob in seiner Ansprache Traditionsbewusstsein, Zusammenhalt und Verantwortung hervor, die die Windigsteiger Bevölkerung allgemein und die Lichtenberger im Besonderen auszeichne. „Lichtenberg ist praktisch das Tor zu Windigsteig, und es ist hier alles sauber und gepflegt. Das hinterlässt für die gesamte Gemeinde einen guten ersten Eindruck“, freute sich Noé-Nordberg über den Eifer der Bevölkerung.

Die Festmesse anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Lichtenberger Kapelle wurde von Prälat Wolfgang Wiedermann zelebriert und vom Musikverein Windigsteig musikalisch umrahmt. Im Anschluss lud der Dorferneuerungsverein zum Frühschoppen mit Mittagstisch.