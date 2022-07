Kirchen und Kapellen in Windigsteig: Glocken läuten wieder

Werbung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden einige Kapellen der Pfarre Windigsteig neu errichtet: Kottschallings (1901), Matzlesschlag (1902) und Rafings (1904). Einige Glocken wurden bereits im Ersten Weltkrieg wieder eingeschmolzen.

Zwischen 1921 und 1929 wurden wieder Glocken in den Kapellen und Glockenstühlen installiert. 1923 wurde in Lichtenberg die neue Kapelle anstelle einer Holzkapelle errichtet. In Windigsteig konnten aus Kostengründen erst 1925 drei neue Glocken in den Turm aufgezogen werden. Auch wurden in den folgenden Jahren nur kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt.

1942 mussten die Glocken der Pfarrkirche Windigsteig, aber auch die Glocken aus den Ortskapellen Rafings, Lichtenberg, Nonndorf (gehörte zur Pfarre) und Glockenstuhl Grünau abermals zu Kriegszwecken abgeliefert werden. Nur die Marienglocke aus „Maria Rafings“, die denkmalgeschützt war, verblieb im Turm der Pfarrkirche.

1949 konnten Glocken für Markl, Rafingsberg und Lichtenberg angeschafft und geweiht werden. In Rafingsberg wurde diese am 9. Oktober 1949 von Dechant Rudolf Wingelhofer aus Waidhofen geweiht. Diese musste jedoch später ausgetauscht werden, da sie einen Sprung bekommen hatte.

Auf Grund der schlechten Wirtschaftslage waren die Glocken für die Pfarrkirche nicht leistbar. P. Theodor führte eine Sammlung durch und ging auch von Haus zu Haus. Er brachte den Betrag von 59.000 Schilling auf und konnte im Jahr 1953 der Glockengießerei in St. Florian den Auftrag für folgende Glocken erteilen: Herz-Jesu-Glocke in As (Gewicht: 482 kg), Laurenzi-Glocke in C (244 kg), Josefi-Glocke in F (115 kg) gestimmt.

Auch für Kottschallings und Grünau wurde 1953 je eine Marien-Glocke angeschafft. Am 7. Juni 1953 (am Fronleichnamstag) zog der Festzug zur Landwirtschaftlichen Brennerei, um die Glocken abzuholen. Abt Bertrand Koppensteiner weihte die Glocken am festlich geschmückten Marktplatz.

