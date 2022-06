Würdige Jubiläumsfeier: 4.500 kamen zum Bezirksfest in Waidhofen

Werbung Baureportage Stögerer Ein Haus für Bienen

Das Fest-Programm bestand aus einer Reihe von Glanzlichtern: Musikschul-Ensembles, Kapellen, Chöre, Bands, Künstlerinnen und Künstler, Tanzgruppen, Brauchpflegegruppen und viele mehr sorgten für Kurzweil bei den Gästen. Besondere Highlights waren die Radsternfahrt, die zahlreichen Musizierenden sowie auch der Frühschoppen mit dem Blasorchester Waidhofen am Sonntag.

Während am Samstagvormittag das regnerische Wetter die Stimmung etwas dämpfte, herrschte ab dem Nachmittag bei bestem Wetter eine tolle Stimmung am Hauptplatz. Am Sonntag ging es gleich in der Früh mit Sonnenschein los. Nach der Festmesse in der Stadtpfarrkirche zogen die Ehrengästen, angeführt vom Bürgerkorps, von der Kirche Richtung Hauptplatz. Mit einem Salutschuss wurde das Sonntagsprogramm gestartet. Ob Blasmusik, Schuhplatteln, Volkstanz oder Gesang, das abwechslungsreiche Programm fand Anklang bei den Besuchern.

Ein Rundgang über den Hauptplatz lohnte sich auch abseits der Bühne: Oldtimer, landwirtschaftliche Maschinen, die neue Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen, Infostände von ÖGB, Gesunder Gemeinde, der Radlobby Waidhofen und der Bezirksbauernkammer warteten ebenso auf die Besucher wie Einsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes.

Bürgermeister Josef Ramharter und Bezirkshauptfrau Daniela Obleser wagten sich sogar im Korb der Drehleiter auf 30 Meter Höhe, um das Treiben am Hauptplatz von oben zu betrachten. Auch der Ludweiser Bürgermeister Hermann Wistrcil ließ sich eine Fahrt im Drehleiter-Korb nicht entgehen.



Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.