Was ist los am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Windigsteig Der Musikverein Blasmusik Windigsteig lädt zum Laurenzi-Kirtag am Sonntag, 13. August ab 10.30 Uhr in den Gemeindesaal. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Großhaselbach. Waidhofen Nadja Schmid und Johann Diesner von der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen laden zum Grillfest am 11. August ab 11 Uhr ins Feuerwehrhaus ein. Weikertschlag Feuerwehrheuriger mit Dämmerschoppen und Fahrzeug- & Gerätesegnung der Freiwilligen Feuerwehr Weikertschlag am 12. August. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, der Festakt mit Segnung von Pfarrer Pius Ulrich startet um 18 Uhr in der Heinrich Zach Halle beim Stockplatz. Für gute musikalische Unterhaltung sorgen die Dobersberger Böhmischen. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit. Am Foto mit dem neuen Mannschaftstransportfahrzeug: Kommandant Matthias Dörrer, Horst Zach, Patrick Camondo und Hans-Jürgen Fanter.

