Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Angelina Nigischer-Traxler tritt mit ihrem Kabarettprogramm „EL-FRIEDE“ Die freche Friedenstaube! am Samstag, 14. Oktober um 19.30 Uhr in der Alten Volksschule in Karlstein auf. Kartenvorverkauf unter info@kuuk.at, ntry.at/kabarettelfriede oder 0670/6520204 Cewe präsentiert Trierenberg super circuit 2023 "Die besten Fotos der Welt" am Freitag, 13. Oktober ab 19 Uhr im Waidhofner Stadtsaal. Karten im Vorverkauf gibt es bei Firma Hartlauer in Waidhofen, Thayaparkstraße 1. Petra Müller lädt zum Kabarett am Feitag, 13. Oktober ins Jugendheim. Es gastiert die Gruppe Kawareh mit dem Programm "A Duzad". Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Infos: www.kawareh.at oder 0660/7131237 Der Kulturverein Dobersberg lädt zur Lesung mit Gregor Seberg am 14. Oktober um 20 Uhr in den Kulturkeller. Karten im Vorverkauf gibt es in allen Filialen der Waldviertler Sparkasse Bank AG sowie an der Abendkassa.

