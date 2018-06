Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Firma Pollmann am vergangenen Freitag ihr 130-jähriges Bestehen.

Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, das Werk in Karlstein zu besichtigen. Zu sehen gab es viel, denn neben mehreren Infoständen, wo die Arbeit der einzelnen Abteilungen vorgestellt wurde, wurde diesmal am Tag der offenen Tür auch „normal“ gearbeitet – zum ersten Mal bei Pollmann. Das Unternehmen wurde 1888 von Franz Pollmann als Handwerksbetrieb zur Herstellung feinmechanischer Geräte und Uhren in Karlstein gegründet.

1930 wurde das Geschäftsfeld auf Getriebe, Bandtransporte und schreibende Messgeräte ausgeweitet. 1958 wurde erstmals die Produktion von Zählerwerken aufgenommen, vorerst für Tonband- und Kassettengeräte. 1961 erweiterte Pollmann das Sortiment um Anzeigeinstrumente, Zwischenrelais und Federpakete. Schon damals waren über 200 Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt.

1980 startete Pollmann als Zuliefer-Unternehmen für die Autoindustrie. Damit begann das große Wachstum der Firma. 1991 erfolgte die Gründung der ersten Tochterfirma in Tschechien in Jindrichuv Hradec, 2001 wurde der amerikanische Produktionsstandort in Romeoville/Chicago eröffnet. Ein weiterer Meilenstein war die Gründung von Pollmann China im Jahr 2006.

Heute zählt das Familienunternehmen um die 1.500 Mitarbeiter, davon rund 650 in Karlstein. „Die Hauptleistung für diese beeindruckende Entwicklung liegt bei unseren Mitarbeitern und Führungskräften. Markus und ich mussten als Firmeneigentümer nur einstellen, den Mitarbeitern die nötigen Freiräume geben und gewisse Grenzen setzen, und die nötigen Entscheidungen zur Entwicklung des Unternehmens treffen“, hob Robert Pollmann beim offiziellen Festakt im kleinen Rahmen mit geladenen Gästen hervor.

Beim 100-Jahr-Fest gab es nur einen Standort

Die Firma habe zwei Weltkriege und die Wirtschaftskrise von 2008 überlebt und sei stetig gewachsen: „Das zeigt, dass die Entscheidungen der Vergangenheit richtig waren.“ Robert Pollmann war als 30-Jähriger beim 100-Jahr-Jubiläum der Firma dabei. „Es gab damals nur den Standort Karlstein, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass wir einmal internationale Standorte und 1.500 Mitarbeiter haben, hätte ich gesagt, du spinnst“, merkte Pollmann an.

Auch die Auszeichnung als bestes Familienunternehmen sieht der Eigentümer klar als Verdienst seiner Mitarbeiter und Führungskräfte: „Alleine hätte ich das nie geschafft.“

Bundesratsabgeordneter Eduard Köck zeigte sich nach dem Firmenrundgang – seinem dritten innerhalb kurzer Zeit – beeindruckt: „Es ist imposant, was hier geschaffen wurde, und wenn man sieht, was vom Waldviertel aus alles möglich ist.“ Und in Anspielung auf das geplante Produktionswerk in Vitis meinte Köck: „Danke, dass ihr Vitis und nicht Mexiko als neuen Werksstandort gewählt habt“.