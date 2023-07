Was ist los am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Freitag, 14. Juli

Karlstein. Platzkonzert der ÖVP Ortsgruppe Karlstein, ab 19.30 Uhr, beim FF-Haus.

Waidhofen. Biobauernmarkt 16 bis 18 Uhr, bei der Apotheke „Zum schwarzen Adler“.

Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: Andy Lee Lang & Band „You are never too old to Rock'n Roll“, um 19.30 Uhr.

Samstag, 15. Juli

Groß-Siegharts. Wood Bash, veranstaltet vom SC Swagger Bagger, ab 20 Uhr, im Steinbruch.

Heinreichs. Team Steyr Racing Oberes Waldviertel - Spritzerbar, ab 17 Uhr, im FF-Haus.

Raabs. Sommerabendkonzert mit der Stadtkapelle Raabs, ab 20 Uhr, am Hauptplatz.

Rabesreith. Sommerkino „Guglhupfgeschwader“ um 21 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Rappolz. Teichfest der Freiwilligen Feuerwehr Rappolz, mit Feldmesse und Spritzensegnung, ab 19 Uhr, anschließend Festakt im Spritzerhaus.

Ulrichschlag. Woodquarter-Splash auf der längsten Doppelwasserrutsche Österreichs, ab 10 Uhr, am Gelände des Skiliftes „Frauenstaffel“.

Waidhofen. AK-Bädertour, Fun & Action und Gewinnspiel, ab 9 Uhr, im Freibad.

Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: Gery Seidl „beziehungsWEISE“, um 19.30 Uhr.

Weikertschlag. Flohmarkt des Museumsvereins, von 8 bis 13 Uhr, in der Heinrich-Zach-Halle.

Sonntag, 16. Juli

Rappolz. Teichfest der Freiwilligen Feuerwehr Rappolz, ab 10 Uhr, im FF-Spritzenhaus.

Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: Big Band Waidhofen mit Stargast Lukas Permann, „Summer Feelings“, um 18 Uhr.

Waidhofen. Konzert: „Orgel bei Kerzenlicht“ mit Robert Pobitschka , um 20 Uhr, in der Stadtpfarrkirche. Reservierung: 0650/5329909 oder info@kerzenlicht-konzerte.at