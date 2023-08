142 Teilnehmer Rote Nasen Lauf in Dobersberg: 1.400 Euro für den guten Zweck

Erich Scharf, Kommandant Kurt Goldnagl, Bürgermeister Martin Kößner, Vizebürgermeister Lambert Handl, Gerhard Holzinger, Markus Barth mit Julia Löscher, Birgit Hauswirth und Mario Bauer bei der Siegerehrung. Foto: Gerald Muthsam

Z um siebenten Mal startete am 15. August der Spendenlauf für die „Rote Nasen-Clowndoctors" in Dobersberg. Nach dem Motto „Rote Nase auf und lauf“ wurden von 142 Teilnehmern Startgelder in Höhe von rund 1.400 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Damit können die Clown-Doctors kranken Kindern, Senioren, Reha-Patienten und Menschen mit Behinderung ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gestartet wurde beim ehemaligen Bahnhof. Die Strecke führte entlang der Thaya-Radroute im Bereich des Naturparks Dobersberg in Richtung Merkengersch, wo man zwei Mal einen Altarm der Thaya überquerte und im Zentralraum des Naturparks die Landschaft genießen konnte. Die Strecke auf dem Radweg war ohne Hindernisse und somit auch kinderwagentauglich. Eine Runde war etwa 2,5 km lang. Mario Bauer lief längste Strecke Den Beginn machten die jüngsten Teilnehmer. Gewertet wurden Burschen und Mädchen jeweils in den Kategorien bis 9 und 12 Jahren. Um 14 Uhr startete der allgemeine Lauf. Die Laufdistanz konnte jeder Teilnehmer selbst entscheiden. Einige Läufer versuchten in der vorgegebenen Zeit bis 18 Uhr die Marathonstrecke zu laufen. Die längste Strecke legte dabei bei den männlichen Teilnehmern Mario Bauer mit 44 Kilometern zurück, und überbot somit die Marathondistanz. Bei den Frauen waren Julia Löscher und Birgit Hauswirth mit jeweils 34 Kilometern an der Spitze. Markus Barth, Kurt Goldnagl, Lambert Handl, Martin Kößner, Roland Rubick und Erich Scharf mit den Tombolagewinnern Monika Rupp-Pöckl, Elfriede Lorenz und Johann Zach. Foto: Gerald Muthsam Zum Abschluss erfolgte die Verlosung der Tombolapreise. Den dritten Preis gewann Johann Zach, der zweite Preis ging an Monika Rupp-Pöckl und den Hauptpreis konnte Elfriede Lorenz mit nach Hause nehmen. Veranstaltet wurde der Lauf wieder von der Feuerwehrjugend Dobersberg, die Eltern der Jungflorianis unterstützten tatkräftig bei der Verpflegung der Gäste. Beim Rote Nasen Lauf geht es nicht um sportliche Erfolge, sondern vor allem um die Freude, die die Laufserie bringt. Geschwindigkeit, Kilometer, Streckenzeiten, Pokale und Medaillen rücken in Hintergrund: Das oberste Ziel ist, Spaß zu haben und andere in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.