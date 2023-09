Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Vollbild

Oliver Tüchler, Daniel Dangl, Andreas Pöckl, Thomas Panagl, Florian Flicker und Lukas Altenburger von der FF Nonndorf bei Waidhofen laden recht herzlich zum Feuerwehrheurigen am Samstag, 16. September, ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus in Nonndorf ein. Geboten werden kalte, hausgemachte Heurigenschmankerl, sowie eine Oldie-Disco ab 21 Uhr. Rössler Monika und Nathascha Kaltenböck vom Verein "Mitten im schönen Sparbach" laden zum Apfelkirtag am Samstag, 16. September. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr beim Feuerwehrhaus. Geboten werden Köstlichkeiten rund um den Apfel, frischer Apfelsaft sowie Grillhendl. Witterungsabhängig gibt es zwischen 17 und 18 Uhr den Heißluftballonstart. In der Waldviertler Baumschule in Merkengersch finden von Montag, 18. bis Samstag, 23. September die Tage des Gartens mit Gewinnspiel statt. Am Foto: Ella Bauer, Lorenz und Anna Polt. Thomas Flicker und Benjamin Bigl von der Jungen Generation Vitis laden zum 22. Familienradwandertag am Sonntag, 17. September. Gestartet wird zwischen 13 und 14 Uhr beim Sportplatz Vitis. Es gibt eine Teilnehmerverlosung, Spiele für Kinder und ein Fass Bier für die größte Radlergruppe. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstlatung. Frontsängerin & Gitarristin Mary Lamaro gastiert mit ihrer Indie-Pop-Rock-Band "Mary Broadcast" am Freitag, 15. September um 20 Uhr im 9er Haus reloaded in Weikertschlag. Die Komödie „Überfall gefällig? - 3 Damen planen den großen Coup“ ist das dramatische Erstlingswerk des TAM-Ensemblemitglieds Christine Reiterer und eine der erfolgreichsten Produktionen in der TAM-Geschichte. Gespielt wird am 14., 16., 19. und 23. September jeweils um 19.30 Uhr und am 17. September um 18 Uhr auf der TAM-Bühne in Waidhofen.

