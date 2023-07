Radtour: Empfang mit Kanonenschlag für Anette Töpfl und Karl Wilfing

Begonnen hatte alles vor einigen Monaten beim Neujahrsempfang in Vitis. Dort merkte Wilfing in seiner Ansprache an, dass am 10. Juli ein Feiertag sei. Fragende Blicke im Publikum folgten - was soll das für eine Feiertag sein? Wilfing klärte auf: „Das ist der Tag, an dem Bürgermeisterin Anette Töpfl 15 Jahre im Amt ist.“ Da Wilfing sich beim Empfang als äußerst kundig in der Geographie der Marktgemeinde Vitis zeigte, sich aber doch einen Schnitzer bei der Ortschaft Stoies leistete („Wo ist Stoies?“), wurde ein Plan geschmiedet, um die Gemeinde und die Region noch besser kennenzulernen. Heraus kam eine eintägige Radtour durch Vitis und Umgebung.

Die Teilnehmer der Radtour mit der Abordnung des Bürgerkorps in Jetzles: Hubert Schlosser, Franz Damberger, Klaus Bittermann, Bürgermeisterin Anette Töpfl, Franz Schlosser, Aloisia Mlejnek, Bundesratsabgeordnete Viktoria Hutter, Vizebürgermeister Hermann Lauter, Wolfgang Ramharter, Landtagspräsident Karl Wilfing, Melanie Ramharter, Eduard Köck und Bürgerkorps-Kommandant Erich Pichl. Foto: Michael Schwab

Erich Pichl, Kommandant des Bürgerkorps Waidhofen, stellte eine 52 Kilometer lange Route zusammen. Zwar wurde es nicht der 11. Juli, sondern der 20. Juli, an dem die Tour über die Bühne ging, doch das war nah genug am „Feiertag“. Los ging es bei der Europastube in Vitis, wo sich eine ganze Abordnung mit ihren Rädern über Grafenschlag und Eulenbach auf den Weg nach Waidhofen machte. Das „AnnoLignum“ von Reinhart Blumberger war die erste Station. Dann ging es weiter auf dem Radweg „Thayarunde“ nach Thaya, wo die Thaya mit dem Floß „Titanic“ überquert wurde - ohne Zwischenfälle trotz des unglücksbehafteten Namens.

In Oberedlitz konnten die Teilnehmer der Radtour ihr Geschick beim Bogenschießen auf die Probe stellen, dann folgte ein Besuch in Garolden beim Haus von Bundesrätin Viktoria Hutter. Weiter ging es über Gastern und Pfaffenschlag nach Jaudling, wo die Radfahrer bei Vizebürgermeister Hermann Lauter Halt machten. Von dort war nur noch ein kurzes Stück bis nach Jetzles zu bewältigen, wo schon eine Abordnung das Bürgerkorps mit der Kanone wartete, um die Radfahrer mit einem Ehrensalut zu begrüßen. Nach dem Schuss durften Töpfl und Wilfing unter fachkundiger Anleitung selbst die Kanone abfeuern.