Ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Waidhofen war gestern (4. Mai) Nachmittag mit einem Kleinkraftrad auf der Gymnasiumstraße unterwegs, vor ihm war ein Pkw: Der 31-jährige Lenker aus dem Bezirk Waidhofen fuhr in dieselbe Richtung und wollte nach dem Gymnasium in einen Parkplatz einbiegen. Er musste allerdings wegen eines ausfahrenden Pkws anhalten.

Der 16-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit dem Moped auf die rechte Hinterseite des Autos auf. Er kam dabei zu Sturz: Die Rettungsdienstkräfte brachten ihn ins Landesklinikum Waidhofen. Der Jugendliche konnte nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden. Er erlitt Prellungen am rechten Knie und an den Fingern der rechten Hand.

Geringer Sachschaden entstand beim Moped und beim Pkw. Ein von der Polizeiinspektion Waidhofen durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Fahrern negativ. Die Polizei wird nach den Erhebungen eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Krems legen.