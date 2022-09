Toller Erfolg für Raabser Stadtkapelle

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Groß gefeiert wurde am vergangenen Wochenende das 160-jährige Bestandsjubiläum des Gesangs- und Musikvereins Raabs. Der Höhepunkt war die im Rahmen der Feierlichkeiten stattfindende Marschmusikbewertung der Bezirksarbeits gemeinschaft Waidhofen-Horn am Raabser Sportplatz am Samstagnachmittag.

Zu Beginn der Wertung stand das gemeinsame Musizieren im Mittelpunkt. Die 17 teilnehmenden Kapellen zogen nacheinander auf dem Sportplatz ein, wo sie von Bezirks kapellmeister Manfred Kreutzer empfangen wurden.

Nach und nach nahmen die Musiker auf dem Platz registerweise Aufstellung für das „Gesamtspiel“ – ein gemeinsames Konzert mit Mitgliedern aller Kapellen. Mit dem „Kremstaler Heimatgruß“ startete das Konzert. Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass unter den Kapellmeistern auch einige Komponisten zu finden waren, wie Hannes Pausacker, der seine „Grenzlandpolka“ selbst dirigierte. Auch der Kapellmeister der Stadtkapelle Raabs, Roland Haas, ist als Komponist tätig und war an diesem Nachmittag mit der Polka „Kirtagsklänge“ vertreten.

„Ohne Blasmusik geht in den Gemeinden nichts“

Die Ansprachen zum Festakt zwischen den Musikstücken wurden angesichts des kühlen Wetters kurz gehalten. Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) hob das Verbindene der 160-Jahr-Feier hervor: „Dieses Fest zeigt das funktionierende Miteinander in unserer Gemeinde. Der GMV ist der Veranstalter, der Sportverein stellt den Sportplatz und Mitglieder zur Ausrichtung der Marschmusikbewertung zur Verfügung, und anschließend wird im Feuerwehrhaus gefeiert“, betonte Mayer das Mitwirken mehrerer Vereine am Fest.

Der Landesobmann des NÖ Blasmusikverbandes, Gerhard Schnabl, zählte die Stärken der Blasmusik auf: „Wir spielen miteinander, reden miteinander und feiern miteinander. Wir pflegen ein geschlechter- und generationenübergreifendes Miteinander, das ich uns allen wünsche“, merkte Schnabl an.

Die Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais zeigte sich erfreut, dass es nach zwei harten Corona-Jahren endlich wieder solche Veranstaltungen geben kann: „Wir haben eine harte Zeit hinter uns, ihr habt durchgehalten und weiter geprobt“, wandte sich Diesner Wais an die Musikkapellen. „Ohne Blasmusikgruppen würde in den Gemeinden nichts gehen“, fügte sie hinzu. Nach dem gemeinsamen Konzert ging es nach einer kurzen organisatorisch nötigen Pause gleich mit der Marschmusikbewertung weiter. Die Stadtkapelle Raabs konnte sich dabei in der höchsten Wertungsstufe E mit 96 Punkten als beste Kapelle behaupten. In der Stufe D erreichten das Blasorchester Waidhofen und die Blasmusik Thaya mit jeweils 83,5 Punkten das beste Ergebnis, in der Stufe C lag die Musikkapelle Burgschleinitz-Kühnring an der Spitze, gefolgt vom Musikverein Dobersberg.

Gemeinsam geht mehr

