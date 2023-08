18. bis 20. August Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Die Mitglieder des Jugendvereins "Moreboschweza" laden zur Xplosion-Party in Unterpertholz am Samstag, 19. August ein. Auf die Gäste warten erstklassige DJs, Spritzerbar, Shotbar und vieles mehr! Unabhängig davon findet ab 17.30 Uhr der Sommerabend statt, der mit stimmungsvollem Ambiente, Würstel vom Grill und einer Hüpfburg für die Kleinen zum Verweilen einlädt. Foto: Verein Moreboschweza

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D ieses Wochenende wird im Bezirk Waidhofen an der Thaya gelacht, getanzt und gejubelt. Heitere Unterhaltung gibt es bei den letzten Aufführungen des Theaters „Es fährt kein Zug nach Irgendwo!“ in Vitis. Und am Samstag geht es mit viel Spaß beim Seifenkisten- und Bobbycar Rennen in Matzles um den Sieg.

Freitag, 18. August Vitis. Open Air-Theater „Es fährt kein Zug nach Irgendwo!“, des Theatervereins „Teata Vitis“, um 19.30 Uhr, im Gemeindehof. Waidhofen. Biobauernmarkt 16 bis 18 Uhr, bei der Apotheke „Zum schwarzen Adler“. Samstag, 19. August Groß-Siegharts. Vernissage Michael Wegerer „Großstadtgrün“ und Petra Jovanovska „Ich liebe den Kreis“, um 19 Uhr, in der Kunstfabrik. Matzles. 2. Matzles Grand Prix – Seifenkisten- und Bobbycar Rennen, mit Mittagstisch, ab 10.30 Uhr, anschließend Hoiz- wiesclubbing, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr Matzles, bei der „Hoizwies“. Raabs. Sommerabendkonzert mit der Musikkapelle des Bürgerkorps Eggenburg, um 20 Uhr, am Hauptplatz. Unterpertholz. Xplosion-Party, veranstaltet vom Jugendverein „Moreboschweza“, Beginn um 21 Uhr, am Lagerhaus-Platz. Vitis. Open Air-Theater „Es fährt kein Zug nach Irgendwo!“, des Theatervereins „Teata Vitis“, um 19.30 Uhr, im Gemeindehof. Vestenötting-Kleineberharts. Radrast, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr, ab 11 Uhr, am Thayatal-Radweg (bei Schlechtwetter: Ersatztermin am 26. August). Waidhofen. 20-Jahrfeier Waldrapp, von 14 bis 18 Uhr, bei der Waldrapp-Voliere. Waidhofen. Sommerfest der Waidhofner Zwutschgerl, musikalische Umrahmung: „Tante Hedwig“, von 14 bis 18 Uhr, Schubertweg 12. Windigsteig. Spritzerstand – „Treff' ma uns in der Mitte!“ der Dorferneuerung, ab 15 Uhr, am Marktplatz. Sonntag, 20. August Jetzles. Backhendlkirtag der Freiwilligen Feuerwehr Jetzles, mit Frühschoppen, ab 9 Uhr beim Gasthaus Weber. Kollmitz. Führung durch die Ruine Kollmitz um 14 Uhr. Anmeldung: 0664/8632001 (nur bei Schönwetter). Schlagles. Flohmarkt der Dorfgemeinschaft von 9 bis 17 Uhr, in Schlagles 13. Schuppertholz. Stelzenessen der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr, im Feuerwehrhaus. Vestenötting-Kleineberharts. „Radrast“ der Feuerwehr, ab 10 Uhr, am Thayatal-Radweg (bei Schlechtwetter am 27. August). Waldkirchen. Waldviertler Volkstanzsfest, veranstaltet von der Landjugend Bezirk Dobersberg, ab 13.30 Uhr, im Gemeindezentrum.