Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Die Bäuerinnen des Gebietes Raabs an derThaya laden herzlich zum Aktionstag am Sonntag, 22. Oktober ab 13 Uhr in den Pfarrstadl Ludweis ein. Am Foto: Bezirksbäuerin Renate Kainz, Landwirtschaftskammer Vizepräsident Lorenz Mayr, Gebietsbäuerin Doris Gutkas. Bei ihrer Tour durch Niederösterreich gastiert "Lausch" am Samstag, 21. Oktober um 20 Uhr im Clublokal Igel. Tickets: www.oeticket.com Thomas Flicker und Benjamin Bigl von der Jungen Generation Vitis laden zum Zankerl- und Dürreschnapsen am Freitag, 20. Oktober ab 19 Uhr in den Gasthof 3 Kronen in Vitis ein. Der „Tut gut!“-Schritteweg in Waidhofen wird am Freitag, 20. Oktober mit einem Spaziergang am Rundweg eröffnet. Treffpunkt ist um 16 Uhr im Stadtpark. Stadtrat Markus Loydolt, Anton Hausmann sowie Elisabeth und Josef Zimmermann haben den „Tut gut!“-Schritteweg bereits getestet.

