Waidhofens Vögel wurden gefeiert

Der Waldrapp hat sich in den 20 Jahren seines Daseins in Waidhofen bestens etabliert und wurde als Wahrzeichen der Stadt akzeptiert. Im Thaya-Kreisverkehr begrüßt er die Gäste und auch die Voliere selbst hat sich als touristischer Anziehungspunkt entwickelt. „Wir haben pro Jahr etwa 1.000 Besucher, die an einer Führung teilnehmen“, erklärt Obmann Werner Neubauer, der mit seiner Caritas-Au8engruppe seit Beginn für die Betreuung der Ibis-Vögel zuständig ist. Eine beträchtliche „Dunkelziffer“ dürfte sich den Waldrapp nur von außen ansehen.

Ein Wahrzeichen geworden

„Mit Kraft und Willensstärke hat er mir das Projekt schmackhaft gemacht, auch wenn ich zugeben muss, dass mir der Vogel zu Beginn nicht gefallen hat. Mein erster Gedanke war: der ist so schiach, dass er schon wieder liab ist“, erinnerte sich Alt-Bürgermeister Diether Schiefer an die Anfänge und auch Gegner der Waldrapp-Voliere. Bedenken wegen Lärm- und Geruchsbelästigung (der Waldrapp ist ein Aasfresser) konnten jedoch ausgeräumt werden. Auch Bürgermeister Josef Ramharter dankte dem Caritas-Team für 7.300 Tage Betreuung: „Der Waldrapp ist für Waidhofen schon etwas Besonderes geworden, der unser Stadtbild mitprägt.“

Werner Neubauer hob hervor, wie wichtig der Waldrapp für die Entwicklung der Caritas-Gruppe selbst ist, denn das Tagesgeschäft (Reinigung und Fütterung) wird selbstständig erledigt. Die Waldrapp-Vögel fressen 18 bis 20 Kilogramm Futter pro Tag, das großteils aus Eintagsküken besteht und durch Fischabfälle, kostenlos zur Verfügung gestellt von Andreas Kainz, ergänzt wird. „Auch die Führungen wickeln mittlerweile unsere Mitarbeiter ab, die zu Beginn nicht gewohnt waren, vor anderen zu sprechen“, freut sich Neubauer.

Projekt funktioniert nur durch die Hilfe der Sponsoren

„Ich bin sehr dankbar, dass die Fütterung und Pflege so gut funktioniert. Ich habe in den zwanzig Jahren kein einziges Mal ein Schimpfen oder Unmut gehört“, ist Waldrapp-Initiator Jimmy Moser beeindruckt. Das ist eines der schönsten Projekte, an denen ich bisher mitgewirkt habe.“ Ein Projekt, das jedoch nicht funktionieren würde, wenn es keine Sponsoren gäbe. Diese wurden beim Waldrapp-Fest auch vor den Käfig geholt. „Viele von unseren Unterstützern haben bereits zu Beginn Patenschaften übernommen und sind noch immer mit Eifer dabei. Auch ihnen möchte ich danke sagen“, erklärte Moser.

Als Dankeschön gab es für die Sponsoren eine Einladung zum Mittagessen, einen Keramik-Waldrapp sowie je eine Flasche Wein und Bier, natürlich mit Waldrapp-Logo. Im Anschluss sorgte auch ein schräger Vogel, nämlich Roland Neuwirth, für musikalische Unterhaltung.