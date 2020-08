Für den international tätigen Konzern, der in Groß Siegharts über 500 Mitarbeiter beschäftigt, ist dies ein in der Firmengeschichte einzigartiger Schritt: „Wir haben noch nie das AMS-Frühwarnsystem in Anspruch nehmen müssen“, sagt Geschäftsführer Volker Fuchs. Die aktuellen Prognosen, nach denen kurz- und mittelfristig im zivilen Luftfahrtsektor keine deutlichen Verbesserungen zu erwarten seien, hätten keine Alternative zum Personalabbau gelassen.

Normalisierung kann fünf Jahre dauern

„Wir müssen nach aktuellen Studien damit rechnen, dass es fünf Jahre dauern kann, bis der Flugverkehr wieder das Vor-Krisen-Niveau erreicht. Eine Verlängerung der Kurzarbeit, die wir im Frühjahr eingeführt haben, wäre daher auf Dauer keine Lösung“, stellt Fuchs klar. Zudem sei das Kurzarbeitsmodell sehr unflexibel und in gewisser Weise auch unfair für die Mitarbeiter, die unabhängig von der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit 20 Prozent weniger Nettolohn erhalten würden. Dies sei auf Jahre hinaus mitunter auch nicht akzeptabel.

Dass es zu einem Personalabbau kommen kann, war zumindest keine Überraschung aus heiterem Himmel. „Wir haben unsere Mitarbeiter von Anfang an informiert und in den Raum gestellt, dass so etwas passieren kann, wenn unsere Befürchtungen zur Entwicklung der Krise eintreffen. Leider haben sich unsere Ende März bzw. Anfang April firmenintern getroffenen Einschätzungen bewahrheitet“, führt Fuchs im Gespräch mit der NÖN aus. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang von 20 Prozent in den kommenden Jahren.

Freiwillige Gehaltsreduktion für zwei Jahre

Wer vom Personalabbau betroffen sei, stünde bereits fest, die betroffenen Mitarbeiter seien bereits informiert bzw. würden am Freitag oder Montag, informiert, falls sie am Donnerstag nicht in der Firma anwesend waren. „Es sind alle Abteilungen betroffen, das geht quer durch die Firma“, erläutert Fuchs, dass es keine Bereiche gäbe, die weniger oder mehr betroffen seien als andere. Der Geschäftsführer hofft, durch weitere Maßnahmen, wie eine freiwilligen Gehaltsreduktion im einstelligen Prozentbereich für zwei Jahre und erhöhte Effizienz in Bereichen wie Materialaufwand und Investitionen die Zahl der aufzulösenden Dienstverhältnisse auf unter 40 drücken zu können: „Das wäre jedenfalls unser Ziel“, betont Fuchs.

Zudem würden die Führungskräfte durch eine höhere Beteiligung an der freiwilligen Gehaltsreduktion selbst einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze leisten.

Fokus auf militärische Luftfahrt

Fuchs sieht Test-Fuchs mit diesen schmerzhaften, aber notwendigen Maßnahmen gut aufgestellt, um durch die Krise zu kommen. „Zum Glück ist die militärische Luftfahrt nach wie vor stabil, wir werden uns daher stärker auf diesen Bereich konzentrieren, aber wir werden auch daran arbeiten, neue Märkte zu erschließen“, zeigt sich Fuchs zuversichtlich.