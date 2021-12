Kulturbrücke Frates: Anspruchsvolle Tage

Eine erfreuliche Bilanz kann die Kulturbrücke Fratres für die Sommersaison 2021 vorweisen: Wie Kulturbrücke-Gründer Peter Coreth im NÖN-Gespräch erzählte, wurde die Adaptierung des ehemaligen Stadels zum Veranstaltungssaal dank der vielen von freiwilligen Helfern und Vereinsmitgliedern ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden rechtzeitig vor Saisonbeginn abgeschlossen.

Durch das großzügig erweiterte Platzangebot und die Einsetzung einer Covid-Beauftragten wurden sämtliche pandemiebedingten Auflagen erfüllt. So konnten alle fünf von Juni bis September 2021 geplanten Kulturbrücke-Veranstaltungen durchgeführt werden: Etwa die der bekannten ORF-Korrespondentin in Rom, Mathilde Schwabeneder, die Einsicht in das System der Mafia und in die Stellung der Frauen bot, die diese in den Clans des organisierten Verbrechens innehaben.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Überraschend gut besucht war die Veranstaltung zur Neuen Musik, einer Strömung, die auch von kulturaffinen Menschen oft als schwierig empfunden wird.

Ein weiterer Tag würdigte den großen österreichischen Poeten H.C. Artmann anlässlich seines 100. Geburtstags.

Zum Thema „Textile Kunst in Europa“ präsentierte die soeben verstorbene 86-jährige Künstlerin Vesna ihre Werke und übte harsche Kritik am aktuellen Kunstunterricht der Universitäten (Nachruf S.32).

In der letzten Veranstaltung der Kulturbrücke im September kamen die Vertreterinnen der autonomen Frauenbewegung zu Wort, die Anfang der 1970er-Jahre den Grundstein für eine Veränderung der Gesellschaft in Richtung Gleichstellung der Frau in allen Lebensbereichen gelegt hatten.

Einen Besucheransturm brachte Anfang August das Projekt „Wieder zusammen“, ein eigenständiges, grenzüberschreitendes Element des seit 2014 jährlich stattfindenden „Slavonice Fests“: Rund tausend Gäste aus Tschechien und Österreich kamen zu dem fünftägigen Festival nach Fratres, wo sie mehr als 20 Filmvorführungen besuchen sowie die in den Galerieräumen ausgestellten Arbeiten des renommierten tschechischen Malers und Bildhauers Jaroslav Róna sehen konnten.

Fünf Thementage in Planung. Auch für 2022 sind bereits fünf Thementage in Planung: „Die Rote Wand“ befasst sich mit der künstlerischen Arbeit und dem Leben von Hubert Sielecki als Filmemacher, Objektebauer, Musiker und Lehrer. „Nature Writing“ ist ein literarisch facettenreiches Genre, das sich der von individueller Beobachtung und Empfindung geprägten und von naturphilosophischem Gedankengut beeinflussten Naturbeschreibung widmet. In „Alchemie in der Zeit Rudolfs II.“ wird das Phänomen der Alchemie aus historischer, philosophischer, kunsthistorischer und naturwissenschaftlicher Sicht reflektiert. Experten der Karlsuniversität Prag, die sich seit Jahrzehnten mit den wissenschaftlichen Facetten der Alchemie befassen, werden Erkenntnisse ihrer Arbeiten vorstellen.

Im Zentrum der Veranstaltung „Ernährungsmythen“ stehen Antworten auf die Frage, was gesunde Ernährung ist. Diverse Ratschläge und Diäten stehen auf dem Prüfstand von Fachleuten aus der Charité Berlin, der Fachhochschule Gesundheit Oberösterreich und der Kepleruniversität Linz.

In „Cyber Space“ gibt der Digital-Pionier Titus Leber Einblick in seine Kulturprojekte in verschiedenen Ländern. Insbesondere zeigt er Ausschnitte aus seinem in jahrelanger Arbeit geschaffenen 3D-Projekt in der größten buddhistischen Tempelanlage Borobudur, das bei seinem Erscheinen als Weltsensation gefeiert wurde.

TV-Dokumentarfilmprojekt über Museum Humanum

Derzeit bereitet Peter Coreth ein TV-Dokumentarfilmprojekt vor, das die von ihm in Jahrzehnten gesammelten Objekte im anthropologischen Museum Humanum thematisiert und vom österreichischen Regisseur Gustav Trampitsch in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Raum-Film realisiert wird. „Das Museum war heuer außergewöhnlich gut besucht,“ freut sich Coreth, „die Menschen sind wieder begierig nach Kultur.“