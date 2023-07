21.-23. Juli 2023 Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Ortsvorsteher Gerold Hofbauer (links) und Feuerwehrkommandant Sascha Fuchs laden zum Sautrogrennen in Speisendorf am Freitag, 22. Juli. Foto: Foto: privat

D ie Top-Events im Bezirk Waidhofen/Thaya sind dieses Wochenende das SVW & Beats -Clubbing in Waidhofen und die Zitherausstellung in Kautzen. Weitere Highlights: das Sautrogrennen in Speisendorf und der Dorfkirtag in Pleßberg.

Freitag, 21. Juli Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: Insieme „La Notte Italiana“, um 19.30 Uhr. Waidhofen. SVW & Beats 2023 - Clubbing, ab 21 Uhr, im Birkenstadion. Samstag, 22. Juli Brunn. Teich-Clubbing der Freiwilligen Feuerwehr, ab 20 Uhr, beim Teich. Afrikanische Kunstwerke und themenbezogene Fotografien werden erstmals am Thementag „Maske – Macht – Identität“ in der Kulturbrücke Fratres am Samstag, 22. Juli, ab 15 Uhr gezeigt. Foto: Foto: Carin Windholz Fratres. Maske – Macht – Identität: Westafrikas höfische Kunst; Ausstellungen: Masken und Insignien der Königshöfe; Fotografien und Cyber-Collagen; Elmar Csaplovics: „Die Europäer denken zu viel“; Peter Coreth: „Wer ist Ndé Saha Dion?“; 3D-Präsentation von Cyber-Pionier Titus Leber; Lesung Walter Weber: Gedichte von Leopold Sedar-Senghor, Musik aus Afrika; 15 Uhr, im Gutshof. Groß-Siegharts. Sommernachtsfest im Vereinshausgarten, veranstaltet von der Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt, 19 Uhr, im Vereinshaus. Kautzen. Zither-Ausstellung von Fritz Desch mit musikalischem Rahmenprogramm, von 15 bis 17 Uhr, im Heimatmuseum. Der Dorfkirtag der Freiwilligen Feuerwehr in Pleßberg findet am Samstag, 22. Juli ab 20.30 Uhr mit Musik von "DJ Power und die Partygeier" statt und am Sonntag, 23. Juli beginnt der Kirtag mit einer rhythmischen Feldmesse um 9.30 Uhr, anschließend Frühschoppen. Foto: Foto: FF Pleßberg Pleßberg. Dorfkirtag, mit Partystimmung von „DJ Power und die Partygeier“, ab 20.30 Uhr, im Feuerwehrhaus. Raabs. Sommerabendkonzert mit der Jugendkapelle Raabs, um 20 Uhr, am Hauptplatz. Ruders. Beachvolleyballturnier des Dorferneuerungsvereins, ab 10 Uhr, beim Badeteich. Rudolz. Fischessen des Hobbyfischereivereins Waldkirchen, ab 17 Uhr, Rudolzteich. Sparbach. Feuerwehrheuriger, ab 18 Uhr, im FF-Haus. Speisendorf. Sautrogrennen, Anmeldung ab 9, Start um 10 Uhr, am Badeplatz. Es gibt eine Bad Taste- und Spritzerwertung, Kinderhüpfburg und eine Oldtimer Traktor Ausstellung des Club Liebenau. Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: „Clown Poppo verzaubert“, um 14 Uhr. Windigsteig. Pfarrheuriger im Pfarrhof. Abgesagt. Sonntag, 23. Juli Kautzen. Matinee : Original Wiener Zithermusik mit Wilhelm Neubauer, von 10.30 bis 12 Uhr, im Heimatmuseum. Pleßberg. Kirtag mit Feldmesse und anschließendem Frühschoppen, ab 9.30 Uhr, im Feuerwehrhaus. Sparbach. Feuerwehrheuriger, ab 9 Uhr, im Feuerwehrhaus.