Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka gastiert am Freitag, 22. September, um 19 Uhr in Windigsteig und tritt in der Pfarrkirche auf. Im Rahmen des JAZZ W4 Jubiläumskonzert gastiert Lukas Dallamassl (vocal) und Dominik Oberenzer (Piano) am 23. September, Beginn um 19.30 Uhr im Lindenhof in Oberndorf bei Raabs. Zum Sturmheurigen lädt die Dorferneuerung am Samstag, 23. September, ab 17 Uhr ins Dorfzentrum Ulrichschlag.

