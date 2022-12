Die 24-jährige Corinna Hoffmann ist die neue Juniorchefin der „Waldviertel Hotels“. Sie wurde vor Weihnachten von Jürgen und Klaudia Schuster ins Boot geholt, um für die geplante Erweiterung der „Waldviertel Hotels“ gerüstet zu sein.

Denn die Hotelgruppe will neben vier Motels im Waldviertel (Raabs, Vitis, Dobersberg und Staré Hobzí) ihre Fühler auch Richtung Weinviertel ausstrecken. „Wir wollen verstärkt auf Motels setzen, beispielsweise auch in Dobersberg, wo wir den Dobersbergerhof als Motel betreiben wollen. Die Gastronomie ist derzeit aufgrund des Personalmangels und der gestiegenen Energiekosten kaum rentabel zu betreiben, daher werden wir uns in diesem Bereich zurückhalten“, gibt Jürgen Schuster die aktuelle Marschrichtung vor.

Corinna Hoffmann hat die fünfjährige Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus (HLT) in Krems unter der Leitung von August Teufl absolviert und erfolgreich mit der Matura abgeschlossen. Sie sammelte Erfahrungen in Häusern in Wien (Plachutta), Kitzbühel und Velden am Wörthersee. Sie ist auch eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin. Erste Erfahrungen bei den „Waldviertel Hotels“ sammelte sie im Stadthotel Waidhofen, wo sie die Schusters mit ihrem Wissen und Können überzeugte.

