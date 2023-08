Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Vollbild

Pfaffenschlag Der Sportclub W.E.B Pfaffenschlag lädt am Samstag, 26. August zur Karbik-Party am Sportplatz. Mit DJ WhiteMaxx, Cocktails und Goodies, die an Strandurlaub erinnern, steht den Besuchern eine vielversprechende Partynacht bevor. Lichtenberg Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Dorfkapelle in Lichtenberg veranstaltet der Dorferneuerungsverein Lichtenberg am Sonntag, 27. August, eine Feier. Um 9.30 Uhr wird bei der Kapelle eine Feldmesse abgehalten, anschließend folgen Frühschoppen und Mittagstisch im Festzelt. Musikalisch umrahmt werden die Feierlichkeiten von der Blasmusikkapelle Windigsteig. Der Obmann des Vereins, Herbert Haas, lädt recht herzlich zu dieser Feier ein. Pleßberg Andreas Wettstein lädt im Namen des Dorferneuerungsvereins Pleßberg am 26. August von 9 bis 17 Uhr zum Dorf-Flohmarkt bei allen teilnehmenden Häusern im Dorf.

