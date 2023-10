Ein Jubiläum konnte die Caritas Sozialstation Dobersberg feiern. Vor 25 Jahren, am 9. Oktober 1998, wurde die Station durch eine Teilung von der Caritas Waidhofen, mit sieben Mitarbeitern in der Karlsteinerstraße gegründet. 2012 erfolgte eine Übersiedlung auf den Hauptplatz, zu diesem Zeitpunkt waren schon zwölf Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Aktuell arbeiten in der Station 18 Mitarbeiterinnen. Diese leisteten im Vorjahr rund 17.000 Einsatzstunden bei 90 Kunden und legten 103.000 Kilometer zurück. Das Betreuungsgebiet umfasst die Gemeinden Dobersberg, Waldkirchen, Kautzen, Thaya und Gastern. Seit Februar 2013 ist Sabine Neuwirth Einsatzleiterin der Station.

Gute Zusammenarbeit mit Ärzten

Regionalleiter Erwin Silberbauer erörterte, dass die Dienste der Caritas im Bezirk schon seit 43 Jahren angeboten würden. In der Hauskrankenpflege sei die Zusammenarbeit mit den Ärzten sehr wichtig und diese funktioniere sehr gut. Im Caritas-Leitbild von Betreuung und Pflege zu Hause hieße es unter anderem: Der Mensch steht im Mittelpunkt. In Würde alt werden, in Würde zu Hause leben. Dieses Leitbild würde von den Mitarbeiterinnen auch verwirklicht. Durch deren professionelle Betreuung und Pflege unterstützten sie Menschen und ermöglichen selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnumgebung.

Mitarbeiterinnen machen Arbeit gerne

„Die Pflege ist ein großes Thema der Gegenwart“, betont Caritas Direktor Hannes Ziselsberger. „Für Betroffene ist es oft schwierig einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Die mobile Pflege ist eine große Entlastung für das Pflegesystem, denn eine stationäre Pflege benötigt mehr Personal und Aufwand. Medial wird Pflege immer als sehr belastend beschrieben. Eine Mitarbeiterbefragung im Frühjahr brachte jedoch überwiegend positive Rückmeldungen, denn sie machen ihre Tätigkeiten sehr gerne. Auf sich selbst achten ist in diesem Beruf sehr wichtig.“

Gemeinderat Leonhard Meier wies als Sprecher für die Gemeinden darauf hin, dass die Caritas in der Region ein wichtiger Stützpunkt sei. Er bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen, dass sie ihre Erfahrung und Lebenszeit bedürftigen Menschen widmen würden.