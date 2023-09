Friseur- und Wellness-Oase feiert mit großem Showprogramm

Dass am Beginn einer großartigen Karriere nicht unbedingt ein Studium stehen muss, das beweist Friseurmeisterin Silvia Schuh aus Waidhofen. Ihr Laufbahn begann mit einer Friseurlehre in Wien, die sie mit der Meisterprüfung abschloss. „Ich war damals die jüngste Friseurmeisterin Österreichs“, erzählt sie stolz.

Im September 1993 eröffnete sie ihr erstes eigenes Geschäft in Waidhofen, das bald um die Bereiche Kosmetik, Fußpflege und Massage erweitert wurde. 2002 wurde eine Filiale in Kautzen eröffnet, 2009 übersiedelte Silvia Schuh mit ihrem Team in Waidhofen an den heutigen Standort in der Vitiser Straße, wo sie eine Friseur- und Wellness-Oase für ihre Kunden entstehen ließ. Ein weiterer Ausbau des Wellnessbereiches erfolgte 2019.

Verwöhnprogramm für die Kunden

„Mir und meinem Team ist es wichtig, unseren Kunden einen Wohlfühleffekt zu bieten, den sie sonst im Waldviertel nirgends finden“, erklärt sie die erfolgreiche Firmenpolitik. „Sie sollen gemütliche Stunden bei uns verbringen, sich verwöhnen lassen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, preist sie vor allen den „oberen Stock“ an, in dem sich auch die Brautlounge befindet, die sehr gerne gebucht wird. „Ohne Stress kann die Braut die letzten Stunden vor der Hochzeit genießen. Wir kümmern uns um Frühstück, Frisur, Schminken“, stellt Schuh fest.

Das Angebot in der Wellness-Oase ist vielfältig und beinhaltet auch Behandlungen wie Körperwickel, energetische Regulation zur Aktivierung von Selbstheilungskräften oder einen Spa-Bereich mit Frühstücks- oder Tagespackages sowie ein Solarium.. „Hier können die Gäste den Alltag vergessen und richtig abschalten“, ist Silvia Schuh überzeugt.

Aus- und Weiterbildung sind wichtig

Lebenslanges Lernen und Weiterbildung sind für Silvia Schuh keine leeren Schlagworte. Genauso, wie sie selbst bestrebt ist, ihre Ausbildung immer zu aktualisieren und zu erweitern, bietet sie diese Möglichkeit auch ihren 15 Angestellten, die dies auch gerne nutzen. Selbst Lehrlinge auszubilden ist für den Betrieb eine Selbstverständlichkeit. „Nur so können wir garantieren, dass unsere Kunden den Alltagsstress hinter sich lassen können. Wohlfühlen muss man einfach spüren“, ist Silvia Schuh überzeugt.

Foto: privat

Festakt und Showprogramm

Wer sich selbst ein Bild von der Friseur- und Wellness-Oase machen möchte, ist am Samstag, 30. September zum Tag der offenen Tür geladen. Neben Führungen durch die Oase, kostenlosen Haut- und Haaranalysen und Parfümpräsentationen wird es um 10 Uhr einen Festakt geben. Das anschließende Showprogramm (bis 14 Uhr) mit Sportwagenpräsentation, Theater und der Band „Tante Hedwig“ wird von Andy Marek moderiert. Als weitere Gäste werden Miss Europe 2021 Beatrice Turin, Fausta Gallelli und Max Fraisl alias James Bond 007 erwartet.