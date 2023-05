Waidhofen: Der Zauber der Musik im Stadtsaal

Mit Magic Moments – zauberhaften Momenten – feierte die Big Band Waidhofen ihr 30-jähriges Jubiläum. „Let the Show Begin!“ hieß es am Samstagabend im Stadtsaal von Waidhofen, der bis zum letzten Platz mit Fans des Swing, Jazz und Bebop gefüllt war.

Mit einer die üblichen Hörgewohnheiten durchbrechenden Variation von „Also sprach Zahathustra“ überraschten die Musiker zu Beginn. Die 1896 von Richard Strauss komponierte sinfonische Dichtung wurde 2001 für den Film „Odyssee im Weltraum“ in eine moderne Version transformiert, welche die Big Band höchst dynamisch interpretierte. Big-Band-Klassiker wie „Take the A-Train“, „American Patrol“ oder „In the Mood“ mit fantastischen Solo-Einlagen von Saxophon, Trompete, Gitarre und Schlagzeug wechselten mit weniger bekannten, qualitativ jedoch ebenbürtigen Stücken. Für „Welcome to the Jungle“, den mutmaßlich besten Hard Rock Song aller Zeiten, setzten die Musiker die unverzichtbaren Headbands und dunklen Sonnenbrillen auf. Der aus New Orleans stammende Jazz-Klassiker „Sing Sing Sing“ begann mit einem fulminanten Schlagzeug-Solo, dem durchgehend pulsierenden Rhythmus war man wehrlos ausgeliefert, die Füße wollten tanzen.

Daniela Sperl-Salzmann – eine Bereicherung

Als Gastsängerin trat Daniela Sperl-Salzmann auf, die bei der Polizeimusik NÖ mitwirkt. Mit ihrer prägnanten Stimme und ihrem unverwechselbaren Timbre verlieh sie den Songs Dynamik und Expressivität. Ob „Big Spender“ aus dem Musical „Sweet Charity“, Marianne Mendts „Wie a Glock’n“ oder „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film, kein Genre ist ihr fremd. Wegen ihrer Vielseitigkeit bezeichnete Moderatorin Angelika Pany-Brait die Sängerin als „gesangliches Chamäleon“.

Mit dem Chattanooga Choo Choo, von der Big Band hinreißend als Zugabe gespielt, war zum Abschied auch das geeignete Gefährt einsatzbereit. Dirigentin Silvia Jäger führte die Big Band souverän durch das anspruchsvolle und variantenreiche Programm, die Saxophonistin Angelika Pany-Brait moderierte den Abend mit fein nuanciertem Humor.

Begeisterter Applaus, Jubelrufe und Standing Ovations für die exzellente Jubiläums-Darbietung der Big Band.

