Silvia Schuh feierte mit großem Showprogramm

Beatrice Turin, Silvia Schuh und "James Bond"-Double Max Fraisl mit einem Teil des Friseur- und Wellness-Teams. Ein Erinnerungsfoto schossen Wolfgang Eisler, Wolfgang Palmeshofer und Alexander Sigl mit Beatrice Turin und den "Colorful Dancer" vor einem der rasenten Sportwagen. Stolz ist Sivia Schuh auch auf ihr 15-köpfiges Team, im Bild mit "James Bond"-Double Max Fraisl, hautnah zum Anfassen. Fausta Gallelli und Silvia Samoni erfreuten die Besucher mit Schlagermusik. Das Glücksrad betreute Julia Schober. Stilgerecht in einer Rauchwolke fuhr "James Bond" alias Max Fraisl in der Vitiserstraße vor. Was bei einem Friseurbesuch alles zu beachten ist wurde von Christine Reiterer, Eveline Winter und Adele Schaden in Szene gesetzt. Mit Silvia Schuh feierten Jochen Flicker, Viktoria Hutter, Marlene Böhm-Lauter, Silvia Rupp und Harald Servus.

