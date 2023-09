Textilgeschichte - hautnah erleben

Die zunehmende intensive Beschäftigung mit der Heimatgeschichte ließ bereits in den 1970er-Jahren den Wunsch aufkommen, vor allem jene Zeitepoche aufzuarbeiten, in der sich durch die Verbindung vom textilen Geschehen das heutige Groß-Siegharts entwickelt hat. Von einem einst nur wenige Häuser umfassenden Ort zur Marktgemeinde und schließlich zur Stadt. Mit der Einrichtung des Textilmuseums sollten die Entwicklung der Groß-Sieghartser Bandweberei und das Alltagsleben der Menschen, die in diesem Bereich tätig waren, der Nachwelt erhalten werden.

Alte Fabriken und Weberhäuser faszinierten

Angefangen hat alles eher zufällig mit einem Waldviertelurlaub von Gabriele Stöger, Thea Meinharter und Franz Ofner im Sommer 1986. Die drei interessierten sich für die Stadt und waren fasziniert von den großen, zum Teil bereits leer stehenden Fabriken, den alten, kleinen Weberhäusern und den hier noch nicht verwischten Spuren einer allmählich zu Ende gehenden Epoche.

Der Rest ergab sich dann nahezu von selbst. Der damalige Bürgermeister Anton Koczur sah in den beiden engagierten Damen die richtigen Personen für sein Museumsprojekt. 1987 erfolgte bereits als Basis die Gründung des Vereines „Forum Lebendige Textilgeschichte“ sowie eine entsprechende Vereinbarung mit Gertrude Wagner, der Besitzerin der Bandfabrik Mathias Wagner. Den Projektleiterinnen Gabriele Stöger und Thea Meinharter war es gelungen, zahlreiche Bürger in die Entstehung des Museums einzubinden. Bei ihrer Tätigkeit wurden sie von den Mitarbeitern Gerhard Pavelec, Erich Fenz, Helmut Sowa und Wolfgang Pitschmann sowie Franz Ofner als wissenschaftlichem Berater unterstützt. In der Rekordzeit von nur 18 Monaten konnte das Museumsobjekt entstehen und am 27. November 1988 eröffnet werden.

Museum mit funktionstüchtigen Maschinen

Der Gang durch die Geschichte, der hier angeboten wird, nimmt seinen Anfang um das Jahr 1700 und führt bis zum Ende der 1980er-Jahre. Bei der Errichtung und Anordnung des Textilmuseums war man bemüht, dass anstelle der aus anderen Museen bekannten Aneinanderreihung verschiedener Gegenstände, die hinter Absperrungen zu besichtigen sind, hier funktionstüchtige Maschinen und Gerätschaften, die teils über einhundert Jahre alt sind, „in Betrieb“ betrachtet werden können.

Führungstermine sind von Mai bis Oktober, jeweils Donnerstag/Freitag um 16 Uhr sowie Samstag, Sonn- und Feiertag um 14 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung mit Ulrike Pany 0664/4323034 oder Maria Wiesinger 0664/1632811.