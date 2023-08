4. bis 6. August Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Der USV Raika Dobersberg lädt am Samstag, 5. August , ab 10 Uhr zur Eröffnung des Vereinshauses am Sportplatz. Um 10.30 Uhr findet der Einmarsch der Sektionen sowie der Festakt statt, anschließend Tag der offenen Tür, Sporty Shows und Fußballspiel USV Jugend gegen Eltern. Foto: privat

E in Veranstaltungshöhepunkt am Wochenende ist der militärische Festakt am Hauptplatz von Vitis. Am Freitag ab 15 Uhr findet die Infoschau der Blaulichtorganisationen, ein Platzkonzert der Militärmusik und anschließend die Angelobung der Rekruten statt. In Gastern wird am Samstag die Party des Jahres „La Boum“ mit jeder Menge DJ-Musik im Feuerwehrhaus gefeiert.

Freitag, 4. August Groß-Siegharts. Bauernmarkt von 7.30 bis 12.30 Uhr in der Passage. Groß-Siegharts. Austrian Open 2023 - Internationales Rollstuhltennisturnier, Match und Happy Hour ab 16 Uhr, Dämmerschoppen mit der Stadtmusikkapelle ab 20 Uhr, anschließend Clubbing mit DJ Matthasel, bei der Tennisanlage. Oberndorf-Raabs. Schallplattenabend mit Country Music, um 19 Uhr, Schlossblick-Heuriger. Pfaffenschlag. „Hot Summer in the Village“, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr, ab 17 Uhr, am Hauptplatz. Raabs. Singen mit Aussicht – offenes Singen mit dem Gemischten Chor des Gesangs- und Musikvereins Raabs, um 19 Uhr, beim Gasthaus Stadtkrug. Vitis. Angelobung von Rekruten, mit Infoschau und Platzkonzert der Militärmusik, Beginn um 15 Uhr, am Hauptplatz. Waidhofen. Sommerkino: „Griechenland“, um 21 Uhr, im Stadtpark. Samstag, 5. August Dobersberg. Eröffnung des Vereinshauses, mit Rahmenprogramm, ab 10 Uhr, am Sportplatz. Gastern. La Boum, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr, ab 21 Uhr, beim Feuerwehrhaus. Groß-Siegharts. Austrian Open 2023 - Internationales Rollstuhltennisturnier, Livemusik von Gerald Etzler, Macht und Happy Hour ab 16 Uhr, Sport trifft Tracht mit Musik von Treibholz, Rope Skipping und anschließend Clubbing, ab 20 Uhr, Tennisanlage. Karlstein. Kräuterpfarrerzen-trum: Kräuterwanderung mit Kräuterpädagogen Herbert Androsch, ab 10 Uhr. Anmeldung: 02844/7070, E-Mail info@kraeuterpfarrer.at Raabs. Sommerabendkonzert mit der Stadtmusikkapelle Groß-Siegharts, um 20 Uhr, am Hauptplatz. Waidhofen. Musikerheuriger veranstaltet vom Blasorchester Waidhofen, um 18 Uhr, im Stadtpark. Sonntag, 6. August Frühwärts. Spanferkelessen, veranstaltet vom Verschönerungsverein, ab 11 Uhr, im Feuerwehrhaus. Groß-Siegharts. Austrian Open 2023 - Internationales Rollstuhltennisturnier, Herren Einzelfinale ab 10.30 Uhr, bei der Tennisanlage. Jetzles. Stammtisch des Oldtimervereins von 10 bis 12 Uhr im Gasthaus Weber. Kautzen. Matinee: Eigenkompositionen und Steirische Volksmusik auf Zither, Streichzither und Gitarre von Angelika Derkits und Andreas Voit , von 10.30 bis 12 Uhr, im Heimatmuseum. Kautzen. Handwerksvorführungen der Museumshandwerker, von 9 bis 12 Uhr, im Lebenden Museum. Ludweis. Blutspenden des Roten Kreuzes, von 8.30 bis 11.30 und 12.30 bis 14 Uhr, im Pfarrstadel. Oberndorf-Raabs. Musikalische Schlossführung um 11 Uhr, Musiktheater um 17 Uhr, Abschlusskonzert um 20 Uhr, in der Burg Raabs. Waidhofen. Ausstellung der evangelischen Pfarrgemeinschaft Gmünd -Waidhofen „Kunst im evangelischen Raum“, von 14 bis 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche.