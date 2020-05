Bürgermeister Robert Altschach und Radbeauftragter Willi Erasmus sind sauer: Über das Wochenende haben unbekannte Sprayer einen als Schlafwaggon für Waldkirchen vorgesehen Waggon mit Graffiti verschandelt.

„Da gibt man sich Mühe und will Schritt für Schritt etwas aufbauen, was gerade in Zeiten wie diesen schwierig ist, und dann wird es von solchen Leuten kaputt gemacht“, ärgert sich Willi Erasmus. Eigentlich hätte der Waggon in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Waldkirchen überstellt werden sollen, doch der Transport musste aus organisatorischen Gründen um eine Woche verschoben werden.

„Der Waggon muss jetzt neu lackiert werden, das kostet 5.000 Euro“, schildert Altschach die Folgekosten, welche der Vandalenakt nach sich zieht. Neben dem Waggon wurden auch ein Baucontainer, eine Rampe des Skaterparks und eine Betonmauer des Güterbahnsteigs mit dem Schriftzug „Zonic“ besprüht. Der Zukunftsraum Thayaland als Eigentümer hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

„Jetzt reicht es. Wir machen jetzt eine Aktion scharf, die Polzei wird öfter Streife fahren“, warnt Altschach, der beim Lokalaugenschein auch einige zufällig anwesende jüngere Leute fragte, ob sie Hinweise liefern können, wer der Übeltäter sei. Sachdienliche Hinweise an die Stadtgemeinde Waidhofen bzw. die Polizei sind erbeten. Und auch die häufig am Bahnhofsgelände anwesenden Mopedfahrer bittet der Bürgermeister um mehr Rücksicht: „Wir bekommen häufig Beschwerden wegen dem Lärm.“