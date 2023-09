Die Höhen und Tiefen des Wandervereins Raabs

Wandern Sie gerne? Steigen Sie gerne auf einen Berg? Mit diesen Fragen ging eine Aussendung im Dezember 1972 an die Raabser Bevölkerung mit der Einladung einen Wanderverein, die Wandergruppe Raabs, ins Leben zu rufen. Am Sonntag feierte der Verein im Zuge seines Wandertages mit Mittagstisch und der Tanzlmusi Raabs sein 50-jähriges Bestehen.

Anfang der 1970er wurde längst erkannt, dass es nicht der Spitzensport ist, der die durch die Wohlstandsgesellschaft hervorgerufenen körperlichen Schäden der Bevölkerung vermindert. Daher begann man dem Volkssport im Ganzen, und als wichtigen Teil davon dem Wandern, immer mehr Bedeutung beizumessen. Die körperliche Betätigung ist ein echtes Vorbeugungs- und Heilmittel gegen Schäden des Kreislaufes, des Herzens oder des Nervensystems. Zu diesen unmittelbaren Wirkungen kommen ebenso psychische Wirkungen wie Stärkung des Selbstvertrauens, der Selbstsicherheit und der Lebensfreude.

Attraktive Freizeitgestaltung

Um in Raabs eine aktive und attraktive Freizeitgestaltung anbieten zu können, wurde in der ersten Hauptversammlung am 19. Jänner 1973 im Stadtkrug Raabs der Verein mit folgendem Vorstand gegründet: Obmann: Othmar Knapp, Obmannstellvertreter: Albert Zwickl, Schriftführer: Helmut Bieber, Kassier: Alois Dunkler, Beiräte: Rudolf Pufler und Anton Irschik, Ein Jahr später hatte der Verein 203 Mitglieder, nach weiteren vier Jahren bereits 404, dies war sogleich der Höchststand. Derzeit sind es 106.

In den 1970er-Jahren nahmen an Wandertagen in Raabs bis zu 2.000 Personen teil. Damals kamen große Gruppen aus anderen Bezirken. Auch der Wanderverein Raabs besuchte mit vielen Mitgliedern andere Wandertage.

1995 wurde in Raabs der erste – und zugleich auch letzte - Flusswandertag veranstaltet. Es nahmen elf Boote daran teil. Der Wanderboom ebbte etwas ab, doch im Jahr 2012 hatte man noch immer über 800 Teilnehmer. 2010 machten sich selbst bei starkem Regen 17 Teilnehmer auf den Weg.

Teilnehmerrückgang beim Raabser Wandertag

2012 wurde beschlossen, für das darauffolgende Jahr keinen Wandertag beim IVV (Internationaler Volkssport Verband) anzumelden – dies gilt bis heute. Damit verbunden scheint im Veranstaltungskalender des IVV ab dem Jahr 2013 der Raabser Wandertag nicht mehr auf, weiters kann dieser zum Erlangen eines Leistungsabzeichens des IVV nicht mehr herangezogen werden, was einen Rückgang der Teilnehmer ab diesem Jahr zur Folge hatte. Seitdem sind bei den Wandertagen rund 200 Teilnehmer dabei.

Zwischenzeitlich drohte dem Verein schon das Aus. In der Jahreshauptversammlung 2007 berichtete der Obmann, dass er den Verein aus Gesundheitsgründen nicht mehr weiterführen könne, er den Wandertag noch durchführen wolle und vorschlage, den Verein mit Jahresende aufzulösen.

Im April 2008 verstarb der Gründer und langjährige Obmann des Wandervereines, Bürgermeister Othmar Knapp. Im Jahr 2009 wurde in einer Vorstandssitzung beschlossen den Verein nicht aufzulösen, da einerseits die Gemeinde Interesse an einer Weiterführung hatte und auch die Mitglieder weiterarbeiten wollten.

Start auch in den Katastralgemeinden

2019 erfolgt der Start des Wandertages erstmals nicht in Raabs oder Oberndorf, sondern in einer der anderen Katastralgemeinden, um den Teilnehmern andere Wanderwege bzw. die Umgebung näher kennenlernen zu lassen.

Der Verein beschränkt sich in seinen Tätigkeiten nicht nur auf gemeinsames Wandern bzw. veranstalten von Wandertagen, er widmet sich auch der Renovierung und teils Neubau von Marterl, Denkmäler, Stege, Wege und Stufen. Bisherige Obmänner waren Othmar Knapp (1973 – 2008), Herbert Hartl (2009 – 2020) und seit 2020 hat Markus Auer das Amt inne. Der neue Obmann überlegt auch gewisse Neuerungen, wie etwa einen Radwandertag, einzuführen. Ebenso möchte er wieder den gegenseitigen Besuch von Wandergruppen beleben.

Neue Mitglieder sind willkommen

Ein Großteil der in den 70er Jahren gegründeten Wandervereine ist mittlerweile wieder aufgelöst worden. Doch ist dieser Volkssport wieder in Mode gekommen. Darum gibt es auch einen Wunsch zum 50-jährigem Bestehen: „Wenn nun viele Lust am Wandern gefunden haben und auch aktives Vereinsmitglied eines Wandervereines werden wollen – der Raabser Wanderverein würde jenen gerne ein wunder- und wanderbares Gemeinschafsleben bieten. Es wäre schön und wünschenswert, wenn sich die Zahl der Mitglieder unseres Vereines wieder langsam an den Höchststand von 1977 annähern könnte“, schreibt der Verein in seiner attraktiv gestalteten Festschrift.