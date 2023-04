65 Jahre Hermann Scharf geht in den wohlverdienten Feuerwehr-Ruhestand

Lesezeit: 2 Min RW Red. Waidhofen

Kommandant-Stellvertreter Manfred Astner und Zugskommandant Otto Nehrer gratulierten Hermann Scharf zum 65. Geburtstag. Foto: FF WaidhofenThaya

I n wenigen Tagen feiert Ehrenhauptverwalter Hermann Scharf seinen 65. Geburtstag und wird an diesem Tag in den Feuerwehr-Ruhestand überstellt. Am 25. April lud Hermann Scharf seine Kameraden der Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Feier ins Feuerwehrhaus ein.