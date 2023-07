7. Juli bis 9. Juli 2023 Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Die Freiwillige Feuerwehr Windigsteig lädt am Samstag ab 17 Uhr zum Fest in die Kellergasse in Markl ein. Kommandant Georg Diesner freut sich mit Viktoria und Caroline Diesner, Nikolaus, Christian und Karolina Chana, sowie Verena Gretz auf zahlreiche Besucher beim Kellergassenfest. Foto: Michael Bartl

V iel Vergnügen im Freien bieten die Veranstaltungen an diesem Wochenende im Bezirk. Das Sautrogrennen am Jetzleser Badeteich sowie das Drachenbootrennen in Raabs an der Thaya am Samstag versprechen jede Menge Spaß am Wasser. Auch das zweitägige Marktfest entlang der gesperrten Hauptstraße in Thaya kann bei warmen Temperaturen genossen werden.

Freitag, 7. Juli Groß-Siegharts. Bauernmarkt, von 7.30 bis 12.30 Uhr, in der Passage. Oberndorf-Raabs. Schallplattenabend 50er-, 60er-, 70er-Jahre, ab 19 Uhr, beim Schlossblick-Heurigen. Rossa. Heuriger mit Live-Musik, ab 18 Uhr, im Feuerwehrhaus. Waidhofen. Biobauernmarkt 16 bis 18 Uhr, bei der Apotheke „Zum schwarzen Adler“. Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: Viktor Gernot „Schiefliegen“, um 19.30 Uhr. Samstag, 8. Juli Dobersberg. Beachbattle, veranstaltet von der JVP Dobersberg und vom Union Tennisclub, beim Badeteich. Abgesagt Jetzles. Sautrogrennen des Dorferneuerungsvereines, Anmeldung ab 14 Uhr, Start um 15 Uhr, beim Badeteich, anschließend Discoabend. Gastern. Fußball-Hobbyturnier, veranstaltet vom USV Gastern, ab 13 Uhr, am Sportplatz. Göpfritzschlag. Flohmarkt des ÖKB Ortsverbandes Dobersberg und Umgebung, von 9 bis 17 Uhr, im Gemeinschaftshaus. Hollenbach. 2. Fahrzeugtreffen des HSV Hollenbach, um 9 Uhr, bei der Freizeitanlage. Kautzen. Heuriger mit Kindernachmittag, veranstaltet vom Reitclub Grenzland Kautzen, von 17 bis 19 Uhr, auf der Alleewiese. Markl. Kellergassenfest der Freiwilligen Feuerwehr Windigsteig, ab 17 Uhr. Münchreith. Grill-Festl, veranstaltet von der Dorfgemeinschaft, ab 18 Uhr, im „DoZent“- Dorfgemeinschaft. Raabs. Drachenbootrennen ab 11 Uhr, After-Race Party ab 20 Uhr bei der Fernwärme- versorgung Raabs. Thaya. Bauernmarkt, von 10 bis 18 Uhr, auf der gesperrten Hauptstraße, anschließend Marktfest ab 18 Uhr, mit Live-Musik. Thaya. „Tut gut!“-Kindermaskottchen „Fito Fit“ mit buntem Programm, von 11 bis 16 Uhr, bei der Pfarrwiese. Waidhofen. Kabarett & Musik im Stadtpark: Andy Marek & Freunde: „Es lebe der Austro-pop“, um 19.30 Uhr. Sonntag, 9. Juli Gastern. Motorradtreffen mit Frühschoppen und Mittagstisch, veranstaltet vom USV Gastern, ab 10 Uhr beim Sporthaus, anschließend gemeinsame Ausfahrt. Gastern. Musikantentreff mit Tanz, Beginn um 14 Uhr, im Gasthaus Müllner. Göpfritzschlag. Flohmarkt des ÖKB Ortsverbandes Dobersberg und Umgebung, von 9 bis 17 Uhr, im Gemeinschaftshaus. Kollmitz. Führung durch die Ruine Kollmitz um 14 Uhr. Anmeldung: 0664/8632001 (findet nur bei Schönwetter statt). Thaya. Bauernmarkt, von 10 bis 18 Uhr, auf der gesperrten Hauptstraße. Thaya. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, in der Volksschule. Wertenau. Hauskonzert mit Philipp Kronbichler, um 19 Uhr, im „La Petite Grange“. Reservierung 0664/4362695 Wienings. Kaiserfest der Historischen Gruppe Wienings, ab 9.30 Uhr.