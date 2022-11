Erster Test für neue Beleuchtung in Waidhofen/Thaya

Nur kurz erstrahlten zwei Bäume bei der Dreifaltigkeitssäule in der Vorwoche in vorweihnachtlichem Glanz: Es war der erste Test für die neue Weihnachtsbeleuchtung, die zum Adventbeginn in den Bereichen Hauptplatz, Dreifaltigkeitssäule und Rathausbaum, in der Wiener Straße bis zur Thayabrücke, in der Höbarthgasse und in der Böhmgasse installiert sein soll. Wie in der NÖN berichtet, nimmt die Stadt dafür knapp 100.000 Euro (exkl. USt.) in die Hand.

Weitere rund 45.800 Euro sollen im kommenden Jahr für die Umstellung der Beleuchtung in der Raiff eisen- und Bahnhofstraße sowie am Waldrapp-Kreisverkehr investiert werden. Insgesamt werden rund 70.000 LED-Lichtpunkte für Adventstimmung in Waidhofen sorgen. Trotz der Vervielfachung an Lichtern wird der Stromverbrauch wesentlich geringer als bei der bisherigen Weihnachtsbeleuchtung ausfallen. Bürgermeister Josef Ramharter rechnet mit Stromkosten von 48o Euro pro Saison.

Die offizielle „Eröffnung“ mit erstmaligem Einschalten erfolgt am 25. November.

Die Kirche im Dorf lassen

