Viele Gratulanten bei Adolf Altrichter

Der langjährige Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vestenpoppen-Wohlfahrts (von 1981 bis 2008) und Abschnittsfeuerwehrkommandant des Feuerwehrabschnittes Waidhofen (von 2001 bis 2011) Adolf Altrichter aus Wohlfahrts feierte in Kreis zahlreicher Feuerwehrfunktionäre seinen 75. Geburtstag.

Besondere Verdienste erwarb sich Altrichter im Feuerwehr-Wasserdienst. So war er von 1978 bis 2009 Bezirksausbilder im Wasserdienst und ab 1986 Modulleiter sowie von 1983 bis 2004 Bewerter bei Wasserdienstbewerben, davon ab 1998 Bewerbsleiter.Unter seiner Organisation fanden im August 1984 erstmals nicht auf der Donau, sondern auf der Thaya in Vestenpoppen-Wohlfahrts die NÖ Landeswasserwehrleistungsbewerbe statt. 1600 Feuerwehrmitglieder aus ganz Niederösterreich beteiligten sich damals an diesem Bewerb.

Zum 75. Geburtstag von Adolf Altrichter gratulierten Bernhard Habison, Georg Diesner, Rudolf Flicker, Maria Altrichter, Erich Gugelsberger, Ernest Groß, Gertrud Bogg, Christian Panagl, Johann Bogg, Gerald Schalli, Martin Bogg Foto: privat

Für seine Feuerwehrfunktionen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt 2018 die Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 1. Klasse in Gold.

Neben den Feuerwehrfunktionen war er auch von 1975 bis 1990 geschäftsführender Gemeinderat der Gemeinde Waidhofen-Land und er ist seit vielen Jahren Vorbeter in der Kapelle Vestenpoppen.