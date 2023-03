Werner Neuwirth, treibende Kraft des Museumsvereins Thaya

„Ich hatte Glück bei der Partnerwahl, einen Menschen zu finden, der sehr stark für die praktischen Dinge des Lebens begabt ist, während ich mich eher mit theoretischen Dingen beschäftige“, dankte der Jubilar zu Beginn seiner Gattin Hilda und seinen Kindern für das Verständnis, das ihm ermöglichte, Zeit für die Kultur und die Kommunalpolitik aufzuwenden.

Werner Neuwirth maturierte 1966 am Bundesgymnasium Waidhofen und studierte anschließend Geschichte und Deutsch. Von 1971 bis 2009 unterrichtete er an der Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie Waidhofen und ist vielen Schülern als Klassenvorstand in Erinnerung geblieben. Überregional trat er als Mitglied der Prüfungskommission für die Staatliche Stenotypieprüfung in Erscheinung. Als Personalvertreter hat er am Aufbau der Schule mitgewirkt und war ein Vierteljahrhundert in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Wahlleiter bei Personalvertretungswahlen. Als Betreuungslehrer für Deutsch und Geschichte hat er zahlreiche Unterrichtspraktikanten ins Lehramt eingeführt. Für seine Tätigkeit wurde er mit dem Titel Oberstudienrat geehrt.

Ein Motor für die Gemeinde feiert seinen 75. Geburtstag

In seiner Heimatgemeinde Thaya war er von 1975 bis 2000 Mitglied des Gemeinderates, davon elf Jahre als Kulturgemeinderat und als Bürgermeister (1988 bis 1999). In seine Amtszeit fällt die Schaffung der öffentlichen Wasserversorgung als Grundlage einer vermehrten Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten, ebenso die Erweiterung des Kindergartens um eine zweite Gruppe und einen Bewegungsraum. Die Gründung der Marktnachrichten sowie die Mitarbeit und Obmannschaft bei verschiedenen Vereinen wie dem Kultur- und Museumsverein, dem Dorferneuerungsverein Thaya und dem Fremdenverkehrsverein Thaya gehört wie selbstverständlich zum Leben von Werner Neuwirth, dessen Herz auch für den Fußball, und hier natürlich für den SCU Thaya, schlägt, bei dem er lange als Obmann-Stellvertreter fungierte. Für seine mehr als 30-jährige Funktionärstätigkeit erhielt er das Sportehrenzeichen des Landes NÖ in Silber.

Werner Neuwirth arbeitete auch bei der Arbeitsgemeinschaft „Pro Waldviertel“, beim Waldviertler Heimatbund und in der Waldviertel Akademie mit. Ab 1989 wirkte er bei zahlreichen Initiativen nach der Grenzöffnung an führender Stelle mit. Im Rahmen des Bildungs- und Heimatwerkes organisierte er zahlreiche Veranstaltungen. Die Stärkung der Gemeinschaft und der Region sowie grenzüberschreitende Aktivitäten waren und sind ihm nach wie vor wichtige Anliegen.

Der Jubilar ist nach wie vor treibende Kraft beim Kultur- und Museumsverein. „In nächster Zeit werden wir die Beleuchtung des Museums auf einen modernen Stand bringen und das Gebäude computermäßig vermessen und wissenschaftlich befunden lassen“, verkündet er stolz. Bürgermeister Eduard Köck bezeichnete ihn als „geschichtliches Gewissen der Gemeinde, das viel Pionierarbeit geleistet hat“ und hob auch dessen Tätigkeit beim Roten Kreuz hervor.

Werner Neuwirth war immer wieder als Mitarbeiter der Niederösterreichischen Nachrichten tätig, nicht nur als Verfasser von Artikeln, sondern auch als Korrekturleser der Waidhofner Zeitung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.