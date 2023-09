Wohin am Wochenende im Bezirk Waidhofen?

Die Freiwillige Feuerwehr Sieghartsles lädt am Freitag, 8. September zur "Last Night of Summer"-Party auf den Dorfplatz und am Sonntag, 10. September zum Feuerwehrfestl mit Mittagstisch und Kinderprogramm ab 10.30 Uhr ein. Am Foto: Stefanie und Angelika Eder.

Foto: FF Sieghartsles