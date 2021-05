Stadtrat Thomas Lebersorger zählt auf, was Waidhofen in 850 Jahren alles überstanden hat: einen riesigen Brand – oder einige Seuchen. Diese lange Entwicklungs geschichte einer Stadt, die 1171 unter den Babenbergern im damaligen Herzogtum Österreich ihren Anfang fand, wird 2021 gefeiert – in einem Jahr, das mit Corona seine eigene Herausforderung zu bewältigen hat.

Jeder Feuerwehr-Heuriger ist in einer Pandemie schwierig zu planen, geschweige denn ein Fest wie „850 Jahre Waidhofen“. „Wir haben relativ spät mit den Planungen begonnen“, erzählt Stadtrat Herbert Höpfl. Eine lose Gruppe aus Kultur, Wirtschaft und Politik setzte sich letzten Sommer zusammen, um Ideen zu sammeln. Das erste Halbjahr kam coronabedingt erst gar nicht für Veranstaltungen infrage, Nägel mit Köpfen machte man in den letzten Wochen.

„Denn es wird nur mehr das Waidhofner Bier geben!“ Thomas Lebersorger witzelt, dass mit der Neuheit ein alter Grabenkampf (Zwettler oder Schremser?) gelöst sein wird

Finanzstadtrat und Gemeinderat sagten zu, mit einstimmigem Beschluss ein Budget zu Verfügung zu stellen. Die Stadt will das Jubiläum feiern und ist angesichts der Corona-Situation samt niedriger Infektionszahlen zuversichtlich, dass das 850-Jahres-Fest durchgezogen werden kann.

Kleinere Events sind geplant, bespielt werden zwei Schienen, einerseits mit Veranstaltungen im historischen Kontext. Andy Marek steht auf der anderen Seite mit einer „Rakete“, die er zünden wolle. Seine Idee, den Stadtpark für Kabaretts und Konzerte zu nutzen, gefiel Höpfl so gut, dass dies nun Teil der 850-Jahres-Feier ist.

Die „schöne Atmosphäre“ im Stadtpark will Marek im Sommer mit Waidhofens Big Band, den Kabarettisten Omar Sarsam, Weinzettl & Rudle, Tricky Niki, Alex Kristan und Konzerten beleben. Der Sieghartser wird selbst mit Freunden auftreten, Melissa Naschenweng wird nach „Die jungen Waldsteiner“ die Bühne betreten und Wolfgang Ambros wird kommen. Das wird als Höhepunkt gesehen.

Der Vorteil in Corona-Zeiten sei, dass es sich um ein Open Air Event handelt. Die Schwierigkeit ist, dass dort „viele Bäume, aber keine Infrastruktur sind“, erklärt Marek. Toiletten oder Strom fehlen. Das Vorhaben ist, dass diese „Pionierarbeit“ Bestand haben soll: Höpfl kann sich vorstellen, dass der Stadtpark danach weiterhin als Veranstaltungsplatz infrage kommt. Auch, weil es immer ein Bürgerwunsch gewesen sei, die Grünanlage mehr zu nutzen.

Helmut Hutter hat indes die Stadtchronik aufgearbeitet, die mit dem Stadtmuseum öffentlich aufgerollt wird. Johann Gramanitsch wird auf sein Leben zurückblicken: Er hat mit Disco und Fünf-Uhr-Tee, seinen Krokodilen und Schrumpfköpfen die Aufmerksamkeit auf Waidhofen gelenkt. Neugierige kamen in ganzen Bussen, um ihn und seine Bar zu sehen.

Mittelalterforscher Martin Koch (Österreichische Akademie der Wissenschaften) erhielt den Auftrag, das im 15. Jahrhundert entstandene „Stadtbuch“ zu untersuchen. Die umfangreiche Sammlung alter Urkunden zeigt auf der ersten Seite das Wahrzeichen Waidhofens: den Waldrapp. Die früher so gängigen Weberlieder werden in einer anderen Veranstaltung zu hören sein, während zugleich auf die Weberei-Geschichte eingegangen wird. Der Wirtschaftszweig hat jahrhundertelang das obere Waldviertel geprägt.

Den Auftakt liefert Jimmy Moser am Freitag in der „Kunst.Galerie.Waldviertel“, in der zeitgenössische Künstler auf die erste urkundliche Erwähnung der Stadt, ihren Wandel und ihre kulturelle Bedeutung eingehen.

Anderes liegt noch „in der Pipeline“, wie Hutter berichtet. Die Restaurierung einer barocken Holzstatue aus der Bürgerspitalskirche gehört dazu oder die Neuauflage des vergriffenen Buches „Waidhofen in alten Ansichten“. Vielleicht kommt eine „Nachlese“ im Frühjahr 2022 mit Fotos der Jubiläumsfeste. Und: Die Gabler-Mühle soll ja zu einer Brauerei umfunktioniert werden, zum 850er Jubiläum sollen zwei Sorten Waidhofner Bier kreiert werden.

„Nach 100 Jahren wird in Waidhofen wieder Bier gebraut“, ist Hutter ganz begeistert. Ob ein alter „Grabenkampf“ im Waldviertel mit der Frage aller Fragen (Zwettler oder Schremser?) überwunden werden kann? Lebersorger glaubt das: „Denn es wird nur mehr das Waidhofner Bier geben!“, scherzt er lachend. Heinrich Ziegengeist war jedenfalls der letzte Brauer in Waidhofen: Der karitative Lokalpolitiker verstarb im Jahr 1924.

Schlusspunkt des 850er-Jubiläums soll ein größeres Event im September sein, wo engagierten Menschen und Legenden aus Waidhofen durch Moderator Andy Marek eine Bühne bereitet wird. Bundespräsident Alexander van der Bellen hat sein Kommen zugesagt: Er wird der neuen Siedlung in Waidhofen den Namen seines unerwartet verstorbenen Freundes geben: Helmut Dungler, Gründer von Vier Pfoten. 850jahre-waidhofen.at