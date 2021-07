Erfolgreich wurde die Ausstellung „850 Jahre Waidhofen – Die Stadt“ am Sonntag in der „Kunst.Galerie.Waldviertel“ abgeschlossen. In der Ausstellung gingen zeitgenössische Künstler aus Waidhofen der Frage nach, welche Bedeutung und welchen Einfluss ihre Stadt hat und hatte.

Schon zu Beginn der Ausstellung zeigte sich das große Interesse an den Exponaten der Künstler Marcus Stiehl, Lydia Dürr, Stefan Reiterer, Günther Prokop, Andreas Biedermann, Tina Sischka, Florian Kainz und Harry Ergott. Dieses Interesse setzte sich auch im Verlauf der Ausstellungsdauer fort, weiß Galerieassistentin Sonja Eder: „Die ersten zwei Wochen waren wirklich sehr gut besucht. Während der Hitzewelle gab es einen Einbruch, doch in der letzten Phase stieg die Besucherzahl wieder.“

Besonders erfreut war man auch über die vielen touristischen Besucher, die das Angebot und die Qualität der Arbeiten schätzten. Auch bei der Finissage zeigte sich die Galerie am Hauptplatz sehr belebt, damit konnte für die vielfältige Ausstellung in physischer Form ein würdiger Schlusspunkt gesetzt werden. Online kann sie weiterhin in einem 3D-Rundgang inklusive Statements der Künstler auf der Website der Galerie besucht werden. „Unsere Besucher freuten sich, dass sie auch andere Werke von Günther Prokop, dem Schöpfer des Waldrapps im Kreisverkehr, kennenlernten“, erzählt Eder.

Künstler und Stadt neu entdeckt

„Harry Ergott beeindruckt, weil er viele grafische Arbeiten macht, die nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht werden“, führt Eder aus. „Das Interesse an den Mühlen ist durch die Fotografien von Andreas Biedermann groß geworden. Die Verbindung vom Jägerteich zur Stadt wurde durch die Darstellungen von Fotograf Florian Kainz bewusst gemacht – eine Symbiose aus Ernährung und Sicherheit, da der Teich auch den Stadtgraben füllte.“

Gefallen habe auch die Liebe zur Natur rund um Waidhofen, die von den Künstlern Marcus Stiehl und Lydia Dürr aufgegriffen wurde. Durch die intensive Betrachtung der Werke von Stefan Reiterer konnte deren Stimmung tief verinnerlicht werden. Tina Sischka nutzt ihre Installationen auch immer für den Sport. Ihr Treppenobjekt wurde am letzten Tag mit einer Turnmatte ergänzt, um es als Sportgerät zu gebrauchen.

Die nächste Ausstellung „Bilderfallen und Klingelbilder“ wird am 9. Juli um 19 Uhr mit imposanten Werken von Reiner Tiefenbacher und Adolf Wallner unter Einhaltung der 3-G-Regeln eröffnet.