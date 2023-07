9er Haus Reloaded Italienischer Abend im 9er Haus

M it dem Live-Programm „Musica d´Italia – Made in Austria“ der Band Spectacollo verspürten die Gäste im 9er Haus reloaded unter Doris und Werner Neiger was Bella Italia in Weikertschlag alles zu bieten hat.

Abgerundet wurde die italienische Nacht mit Drinks, kulinarischen Schmankerl und natürlich Desserts unter den strengen Augen des Küchenchefs Fritz Seidl. Engagiert und mitreißend standen Manfred Portschy, Thomas Hanak, Regina Hebein, Michael Vinzenz und Thomas Kerbler mit erstklassigem Italo-Pop auf der Bühne, um ihre Leidenschaft zur Musica Italiana mit dem Publikum zu teilen. Lässig und mitreißend spannt Spectacollo einen Bogen von Evergreens der italienischen Pop-Musik zu Hits, die jeder kennt. Gelegentlich verleihen sie den Cover-Liedern mit eigenen Textzeilen im Wiener-Dialekt ihre ganz persönliche Note. Dass sie sich gerne selbst aufs Korn nehmen, ist kein Geheimnis und macht sie seit ihrer Gründung im Jahr 2017 zu Publikumslieblingen. Auch von Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek, AMS-Leiterin Edith Palisek-Zach und Bürgermeister Franz Fischer.