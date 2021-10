Der Name „9erHAUS re¬loaded“ setzt sich zusammen aus der Hausnummer 9 und dem englischen Wort reload = neu laden; das Zeichen ¬ soll sowohl Trennung als auch Klammer symbolisieren, erklärt Werner Neiger, Gründer und Obmann des Vereins. Das Veranstaltungshaus stand 30 Jahre lang leer, nach der Renovierung vor sechs Jahren erfährt es durch die regelmäßig angebotenen Kulturveranstaltungen eine permanente Wiederbelebung. Und am vergangenen Wochenende war das Haus Nummer 9 wieder mit Leben erfüllt.

Am Freitagabend brachte Fredi Jirkal das Publikum zum Lachen. Der 54-jährige gelernte Tischler und spätere Briefträger wirkt seit nunmehr fast 20 Jahren als Kabarettist, tritt im Radio und TV auf und gewann mehrere Kleinkunstpreise. Im 9erHaus bot er ein „Best-of“ seiner Programme, die keinen politischen, sondern ausschließlich autobiographischen Hintergrund haben.

Designerlampen, Swingerclubs und Blasmusik

Er zog sich selbst humorvoll, aber schonungslos „durch den Kakao“, setzte sich mit seinen Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend, seinem Leben mit Ehefrau und Tochter und seiner Tätigkeit als Briefträger auseinander. Er erklärte die Vorteile von russischen Designerlampen und den Zusammenhang zwischen Swingerclubs und Blasmusik. Zwischenrufe aus dem Publikum baute er aus dem Stegreif in seine Possen ein. Kontinuierliches Vergnügen, Lachen und begeisterter Applaus der Zuseher waren ihm sicher.

Ganz der Musik gewidmet war der Samstagabend. Das „Hotel Palindrone“ ist keine gemütliche Herberge zum Relaxen, die vier Musiker der gleichnamigen Band reißen vielmehr den Zuhörer mit auf ihrer Reise durch die Volksmusik der Kontinente, durchmischt und verknüpft mit Elementen aus Jazz, Klassik, Alter und Neuer Musik, Blues und Rock – Weltmusik eben. Besonders das Jodeln steht im Zentrum, und erstaunlicherweise fügt es sich wunderbar in die jeweilige Stilrichtung ein.

Verblüffend: Jodeln & Maultrommel simultan eingesetzt

Noch verblüffender ist, dass Albin Paulus, der grandiose Jodler, aus Braunschweig im norddeutschen Tiefland kommt, auch die Maultrommel wie kaum ein anderer spielt und beides – Jodeln und Maultrommelspiel – simultan darbietet. Er beherrscht zudem noch weitere Instrumente wie Klarinette, Dudelsack oder die Bombarde (bretonisches Blasinstrument). Das Interesse für die alpenländische Musik und insbesondere für das Jodeln wurde durch seine österreichische Mutter geweckt, die in Waidhofen an der Thaya geboren ist und auch selber jodeln kann.

Stephan „Stoney“ Steiner spielt Geige, Nyckelharpa (Schlüsselfidel, ein hauptsächlich in Schweden gebräuchliches Streichinstrument) und Akkordeon, – und das hinreißend, virtuos und leidenschaftlich. Meist mit geschlossenen Augen agierend, versetzt er sich und das Publikum in musikalische Ekstase. Der Wiener Musiker und Komponist mit Zweitwohnsitz in Amaliendorf ist auch Organisator des jährlich stattfindenden legendären Wackelsteinfestivals.

Der Groove-Gitarrist und Country-Musiker Andreas Neumeister spielt seine Gitarre in DAGAD-Stimmung, mit charakteristischem, voluminösem Klang und komplexen Akkorden. Zudem singt er und jodelt bisweilen, weshalb seine Musikerkollegen ihn auch „Jodling Cowboy“ nennen. Peter Natterer spielt unter anderem virtuos Saxophon, Bassgitarre und Piano. Als Beatboxer imitiert er mit Lippen, Nase und Kehle eindrucksvoll Schlagzeug- und andere Perkussionsrhythmen.

Neues Album mit einem High-Tech-Dudelsack

„Hotel Palindrone“ spielten im „9erhaus“ vor allem Songs aus ihrem neuesten Album „Alpestan“, das auch musikalische Klänge aus dem alpinen Bereich bringt, dessen Name sich jedoch aus den ersten zwei Buchstaben der Vornamen der Bandmitglieder zusammensetzt. Die Musiker verwebten sämtliche Musikstile miteinander, die mit Dudelsack und Geige erzeugten Klänge näherten sich der irischen und der schottischen Volksmusik, Jodeln und Maultrommel entführten in die Alpen, mit „Give me a T for Texas“ gelang ein Ritt in die Prärie.

Der „Infinity Waltz“ zwang zu acht Schritten anstelle von drei, ein Nachtspaziergang führte in die dunklen Tiefen der Seele, die „Suite Plinn“ aus der Bretagne hatte ursprünglich den Zweck, den Fußboden mit Tanzschritten einzuebnen. Dem sehr ruhigen Stück „Gavotte Alpestan“ folgte ein in Geschwindigkeit und Lautstärke sich stetig steigerndes irisches Traditional. Mit einem aus Kunststoff-Wasserrohren zusammengebauten „High-Tech-Dudelsack“ wurde das Klanguniversum in dem Stück „Jodulator 3000“ um völlig neue Facetten bereichert, tirilierend hohe, tief brummende und langanhaltend flirrende Töne wechselten einander ab.

Zum Schluss ein "Außischmeißer"

Das Publikum konnte nicht genug bekommen und erhielt noch zwei Zugaben: eine großartige Version des Electric-Light-Orchestra-Hits „Don’t Bring Me Down“ – auch dies mit einem Jodler – und das melancholische schottisch-irische „Come by the Hills“ als „Außischmeißer“, wie Stephan Steiner erklärte.