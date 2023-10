„KaWaReh“ sorgte für Lacher im Kautzener Jugendheim

Viel zu lachen gab es im Jugendheim Kautzen mit dem Kabarett-Ensemble „KaWaReh“. Der Gesangsverein „Hilaria“ engagierte die Hirschbacher Gruppe bereits zum dritten Mal. Bei dem aufgeführten Programm handelte es sich um einen Querschnitt der besten Szenen aus ihren bisherigen vier Programmen. Der Titel „A Duzad“, also ein Dutzend, wurde deshalb gewählt, weil die Gruppe im Vorjahr ihr zwölfjähriges Bestehen feierte.

Der Auftritt am Freitag, den 13., im mittlerweile 13. Bestandsjahr, brachte jedoch kein Pech. Die Gruppe musste jedoch gegen die Übertragung des Ländermatches Österreich gegen Belgien antreten, wobei das Trio, bestehend aus Josef „Joe“ Müller, Guntmar „Gugu“ Müller und Elisabeth „Lucy“ Seidl-Kases an diesem Abend sicher das glücklichere Ende hatte.

Köstlich: Volle Stärke im Rollenspiel

Gerne schlüpft das Trio in die Rollen alter Menschen. Die Verwandlung erfolgt auch perfekt und es entstehen köstliche Dialoge mit viel Situationskomik, auch wenn man manchmal in rektale Gefilde abgleitet. Generell entfaltet die Gruppe ihre volle Stärke im Rollenspiel. Hier sind die drei Akteuere zuhause und fühlen sich sichtbar wohl. Sie sind genaue Beobachter des Alltagsgeschehens und setzen dies amüsant in ihren Figuren um. Beispielsweise mit der Nummer, bei der ein Kunde in der Telefonwarteschleife zum Wahnsinn getrieben wird. In dieser Szene konnte Joe Müller gekonnt sein Talent für Dialekte ausspielen.

Interessant war auch sein Vortrag als Professor Chris Mas, in dem er über diverse Fakten referierte. So stellte er fest, dass die Masse der gesamten Menschen auf der Erde jener von 2,6 Millionen ausgewachsenen Blauwalen entspricht. Kritisch merkte er auch an, dass man die afrikanische Bevölkerung nicht mehr mit einer gewissen Bezeichnung benennen darf, jedoch es kein Problem darstelle, wenn diese zu den schlechtesten Bedingungen Rohstoffe für uns aus der Erde grabe. Viele Gegensätze gab es auch in der Nummer beim Treffen dreier Freunde in einem Sushi-Lokal zu überwinden. Glaubte man anfangs noch, zwei Welten prallen aufeinander, stellte sich jedoch am Ende heraus, dass man sich ähnlicher ist als gedacht.