Lagerhaus Waidhofen erweitert Angebot mit Baumeister-Leistungen

Seit November ist der gelernte Maurer und vormals als Spartenleiter für Baustoffe und stellvertretender Geschäftsführer im Lagerhaus Zwettl tätige 42-Jährige als Nachfolger von Wolfgang Gwiß, der in Zwettl Geschäftsführer wurde, tätig.

Müllers oberstes Ziel ist die Weiterentwicklung des Lagerhauses vom landwirtschaftlichen Kerngeschäft hin zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen. Dazu wird in Kürze ein weiterer Schritt gesetzt: „Wir starten im Februar mit dem Baumeister-Gewerbe in Waidhofen, und ergänzen damit die bereits angebotenen Gewerke Dachdeckerei, Spenglerei, Zimmerei, Hallenbau und die Installation “, kündigt Müller an. Der Vorteil für den Kunden sei, alles aus einer Hand zu erhalten und nur einen Ansprechpartner für die Projektabwicklung zu haben.

Sechs bis acht neue Arbeitsplätze durch Erweiterung

Durch diese Geschäftsfeld-Erweiterung entstehen in Waidhofen sechs bis acht Arbeitsplätze. Neben einem fixen Baumeister wird parallel dazu im Betrieb ein weiterer Baumeister ausgebildet. Techniker und Facharbeiter komplettieren das neue Team. Müller rechnet damit, dass im ersten Quartal dieses Jahres die Mitarbeiterzahl des Lagerhauses Waidhofen erstmals die 300er-Marke überschreiten wird. Derzeit sind rund 290 Mitarbeiter beschäftigt.

Mitten im Gange ist die Umstellung der EDV. „Für die alte Software gibt es keinen Programmierer mehr, wir stellen daher auf SAP um. Die Buchhaltung wurde schon mit 1. November umgestellt, Ende Februar wird die Warenwirtschaft umgestellt, was die größere Herausforderung ist“, sagt Müller. Eine Zeitlang würden altes und neues System parallel laufen, bis nur noch SAP im Einsatz ist.

Eine weitere Veränderung ist eine Organisationsumstellung im Lagerhaus Waidhofen. Neu ist die Funktion des Spartenleiters Technik, die von Otto Nehrer übernommen wird. Die Leitung der Sparte Haus- und Gartenmarkt wird Markus Fasching von Rupert Gruber, der in Pension geht, übernehmen.

Lebensmittelmarkt in Groß-Siegharts geplant

Noch Zukunftsmusik ist die schon länger im Raum stehende und nun konkreter werdende Planung für eine Markt-Erneuerung am Standort Groß-Siegharts. Im Zuge dieser Modernisierung soll ein Lebensmittelmarkt ins Lagerhaus Groß-Siegharts integriert werden. „Wir sind jetzt in der Detailplanung“, merkt Müller an und fügt hinzu, dass es im zweiten Quartal dieses Jahres Konkreteres dazu zu sagen gäbe. Bauliche Maßnahmen würden aber heuer in Groß-Siegharts noch keine erfolgen.

