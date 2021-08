Schimmel an Wänden und Decken, Pflanzen, die aus Mauerritzen sprießen, ein undichtes Dach und sogar kleine Tropfsteine, die von der Decke hängen – der schlossseitige Trakt des Meierhofes ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand – so schlecht, dass Gefahr im Verzug herrscht: Daher beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun den Abriss des Gebäudes.

Ehemalige Hühnerschlächterei ist ein Totalschaden. Es handelt sich um eine ehemalige Hühnerschlächterei, die jedoch seit ihrer Schließung nur als Lager benutzt wurde. Mit der Zeit wurde das Dach undicht, in weiterer Folge summierten sich die auftretenden Wasserschäden bis zu dem Punkt, an dem das Gebäude ein Totalschaden war.

„Es gab kurzzeitig Überlegungen, ein neues Dach aufzusetzen, aber das hätte 50.000 bis 100.000 Euro gekostet. Angesichts der Schäden erwies sich das als sinnlos, das Gebäude ist praktisch unsanierbar“, fasst Bürgermeister Rudolf Mayer zusammen.

Rundgang offenbart desolaten Zustand des Gebäudes. Dieses Bild bestätigt sich auch beim Rundgang durch die ehemalige Schlächterei. Zwischenwände sind bereits teilweise eingefallen, überall liegt diverses Gerümpel herum, selbst Relikte der Landesausstellung 2009, die durch die Feuchtigkeit längst irreparabel beschädigt wurden, stehen neben vermodernden Paletten, Bauschutt, Rohren und sogar ein paar Pokalen herum.

Der Geruch nach Feuchtigkeit liegt in der Luft, ein längerer Aufenthalt ist aber schon alleine wegen des Schimmels nicht empfehlenswert, dazu kommt noch die Gefahr durch das desolate Mauerwerk. „Wir haben keine andere Option als den Abriss“, stellt Mayer klar.

Abbruch wird voraussichtlich 58.500 Euro kosten. Die Abbrucharbeiten wurden für 58.500 Euro an die Firma Stark aus Irnfritz vergeben. Bei den Arbeiten muss vorsichtig vorgegangen werden, da sich oberhalb die Burg Raabs befindet. Es wird daher eine Überwachung in Form von Schwingungsmessungen durchgeführt. Der Auftrag dafür ging an die Firma Steinhauser Consulting Engineers ZT-GmbH aus Wien. Die Kosten sollen 2.076 Euro – kalkuliert auf Wochenbasis und drei Messpunkte – betragen. Mayer rechnet aber damit, dass dies möglicherweise etwas teurer ausfallen könnte, da der Zeitbedarf für den Abriss nicht genau abschätzbar sei.

Eine offene Frage ist auch, ob die Bodenplatte bestehen bleiben kann. „Dann würden sich die Abbruchkosten noch etwas reduzieren“, merkt Mayer an. Entscheiden könne man dies aber erst im Laufe des Abbruchs, wenn man den tatsächlichen Zustand bewerten kann. Mayer hofft, dass der Abbruch bis zum Herbst erfolgen kann. Für die Nachnutzung der freiwerdenden Fläche soll ein sinnvolles Konzept unter Einbeziehung der Bürger entwickelt werden. „Wir richten dazu eine Artbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Wirtschafts- und Kulturstadträtin Margit Auer ein“, kündigt Mayer an.