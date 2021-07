Melissa Naschenweng krank: Konzert wird verschoben .

Das für Sonntag, 1. August angesetzte Konzert von Melissa Naschenweng in Waidhofen an der Thaya muss leider verschoben werden. Melissa ist vor einigen Tagen an einer Angina erkrankt und muss laut ärztlicher Anweisung das Bett hüten. Somit wurden auch ihre Auftritte am 30. Juli in Eschwege (Deutschland) und am 31. Juli in Murten (Schweiz) abgesagt.