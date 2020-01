Heli Dungler: Begräbnis im engsten Kreis .

Der „Vier Pfoten“-Gründer wird in Österreich verabschiedet: Die Trauerfeier soll im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden, gibt die Tierschutzorganisation am Samstag (11. Jänner) bekannt. Dungler, ein gebürtiger Waidhofner, war am 5. Jänner unerwartet im Alter von 56 Jahren verstorben.