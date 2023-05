Letzter Notarztdienst beim Roten Kreuz Waidhofen/Thaya

Einen traurigen, aber sehr dankbaren Tag gab es Ende April beim Roten Kreuz Waidhofen/Thaya. Dr. Helmuth Lanschützer verrichtete seinen letzten Notarztdienst an der Bezirksstelle.

Was 2020 ursprünglich nur als „Aushilfe“ gedacht war, entwickelte sich in den letzten drei Jahren zu einer richtigen Freundschaft. Der in Perzendorf wohnhafte 73-jährige Notarzt war bis zu seiner Pensionierung bei der Wiener Berufsrettung und beim Notarzthubschrauber Christophorus 9 im Einsatz.

Neben seiner hohen fachlichen Kompetenz, legte er besonders Wert auf einen freundschaftlichen Umgang an der Dienststelle. „Es verging kaum ein Dienst wo nicht verschiedene Szenarien geübt wurden, wobei Helmuth immer wieder betonte, dass er auch von uns viel lernen kann“, erklärt Bezirksstellen-Geschäftsführer Bernhard Schierer.

In den unzähligen Diensten ist ihm das Waldviertel sehr ans Herz gewachsen. So war es keine Seltenheit, dass man den sportlichen Mediziner mit dem Fahrrad auf der Thayarunde treffen konnte, oder dass er wieder mal mit einigen Kollegen im damaligen Gasthaus Streicher die berühmten Fleischknödel genoss.

„Lieber Helmuth, wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft, danke für die unzähligen Einsätze für die Bevölkerung des Bezirkes Waidhofen/Thaya“, danken die Kollegen der Bezirksstelle Waidhofen/Thaya.

