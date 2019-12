Ein Zufall brachte Kinderarzt Johannes Püspök ins Waldviertel, denn eigentlich wollte der gebürtige Wiener in Waidhofen an der Ybbs seine Ausbildung fortsetzen. Das klappte nicht, sodass die Thaya in den Fokus rückte. „Und dann bin ich länger geblieben“, lächelt er. Jetzt steht wieder eine Veränderung bevor.

Der 64-jährige Arzt für Kinder- und Jugendheilkunde verlässt seine Ordination, bleibt aber für ein Jahr ärztlicher Leiter im „Haus der Zuversicht“ und dem Moorheilbad Harbach (Bezirk Gmünd) überhaupt erhalten. Die Zeit für einen Rückblick ist dennoch gekommen.

„Ich habe die Medizin von der Pieke auf gelernt“, erinnert er sich. Erste Station im Waldviertel war das Waidhofner Spital mit 250 Betten und zwölf Ärzten: kleiner Rahmen, viel Arbeit. „Ich habe gelebt im Spital“, aber das habe ihn viel lernen lassen. Die Kinderheilkunde lag für ihn auf der Hand.

"Ich behandle keine Befunde. Ich behandle den Patienten"

„Ich habe Kinder gern gehabt, es hat mir einfach Spaß gemacht“, erklärt der 64-Jährige. Eine gute Anamnese, „bei Erwachsenen unersetzlich“, ist bei Kleinkindern nicht in demselben Ausmaß möglich: Sie können Fragen nicht genau beantworten. „Da muss man sich auf seine fünf Sinne verlassen, das hat mir gefallen.“ Nicht unbedingt notwendige Untersuchungen habe er unterlassen, denn: „Ich behandle keine Befunde. Ich behandle den Patienten.“

Die Ordination für Kinder- und Jugendheilkunde hat er mit seiner Frau aufgebaut. „Wir sind nicht nur familiär ein gutes Team. Ich hätte mir das in all den Jahren mit niemandem anderen vorstellen können.“ Die ausgebildete Kinderschwester sei den Patienten immer beruhigend und beratend zur Seite gestanden, habe schon in Telefongesprächen die Dringlichkeit erkannt und damit diagnostisch-therapeutische Vorleistungen erbracht. „Sie hat viele Ängste nehmen können und war die perfekte Ergänzung zur medizinischen Expertise.“ Ihre psychosoziale Hilfeleistung habe die Bindung zum Patienten gestärkt. „Ein kongenialer Partner“, betont Püspök. Seine 63-jährige Frau ist bereits Pensionistin, blieb aber in der Ordination. „Wir haben viel zu tun, da muss jeder Handgriff sitzen und da weiß jeder, was der andere tut und denkt.“

Sie spüren gerade jetzt die Wertschätzung, die ihnen Patienten entgegenbringen. So kam eine Großmutter mit ihren Kindern und Enkelkindern, um sich verabschieden zu können. Oder eine Patientin, die vor 26 Jahren mit ihrem Bruder zum ersten Mal die Praxis aufsuchte, sagt: Sie könne sich die Ordination ohne die Püspöks gar nicht vorstellen.

„Erfüllend war immer, wenn man eine schwere Situation meistern konnte oder etwas gefunden hat, was vorher nicht erkannt wurde“, erzählt der Kinderarzt. Die sehr traurigen Momente waren jene, in denen er chronisch kranke Kinder begleitet hatte. „Das war sehr bitter, wenn die Eltern dann die Parte vorbeibringen.“ Amüsantes spielte sich genauso ab: Einmal habe ihn ein Baby nicht nur angepinkelt, sondern gleich danach ordentlich „gepfeffert“.

Püspök hat die Gelegenheit für den Ruhestand genützt, nachdem Claudia Uttenhalter ihren Wunsch nach einer Rückkehr ins Waldviertel geäußert hat. „Es hat sich eine Win-win-Situation ergeben, sonst hätte ich es wahrscheinlich noch weiter vor mich hergeschoben.“

Die Ordination führt er bis zum 19. Dezember. Die Nachfolgerin öffnet nach einem Umbau am 7. Jänner die Türen. Püspök wird sich indes mehr Zeit für seine Frau und seine Familie nehmen und sich mehr seinen Hobbys wie Golf, Tennis und Modellflug widmen.