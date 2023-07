Clown Poppo bot Spaß für Kinder und Erwachsene

Er bot einen kunterbunten Zauberspaß, einige Lieder, Comedy, Clownerie und eine Bauchrednerpuppe. Wesentliches Element der Show sind seine Assistenten, die er aus dem Publikum auf die Bühne holt. Hier kommen nicht nur Kinder zum Einsatz, auch Erwachsene werden zu dem Spaß verpflichtet. Manche Elemente der Show sind vielleicht etwas zu sehr für Erwachsene ausgerichtet, hier sollte man das Augenmerk auf Kindertauglichkeit legen.

Darsteller Siegfried Krische, hauptberuflich Polizist, kam über eine Notlage zu der Clownfigur. 2002 sagte der gebuchte Clown zum 3. Geburtstag seiner Tochter unerwartet drei Tage vor ihrem ersten großen Geburtstagsfest ab.

Nach vergeblicher Suche eines kurzfristigen Ersatzes übernahm er die Rolle des Clowns. Dazu borgte er sich ein Clownskostüm aus, kaufte sich einen Zauberkasten, legte einfach los und es machte nicht nur ihm, sondern auch allen Anwesenden großen Spaß. Ein kleiner Bub, der ihn in seinem Clownskostüm sah, klopfte sich immer wieder auf seine Windel. Krische sagte Popo, der Junge klopfte wieder darauf. So entstand auch an diesem Tag sein Künstlername "Poppo" und diese Figur wurde seit dem ein Teil seines Lebens. Das Lachen von Kindern sei für ihn das schönste und ehrlichste Lachen auf dieser Welt.

Als Rahmenprogramm zu der Veranstaltung bot die Sparkasse Kinderschminken, eine Hüpfburg und ein Glücksrad mit vielen Gewinnen an.