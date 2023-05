PV-Anlage selbst entwickelt

Am Gelände der HTL Karlstein wurden im Rahmen einer Abschlussarbeit eine PV-Anlage montiert und ein Stromspeicher installiert. Die Schüler planten diese Anlage eigenhändig am Computer und fertigten in den Werkstätten spezielle, für die Montage erforderliche Teile.

Die Module selbst sind mit Standard PV Montagekomponenten an der Konstruktion befestigt und in Zusammenarbeit mit der Fa. Rauch erfolgte die Inbetriebnahme. Mit dieser PV-Anlage mit Stromspeicher ist es möglich, das Elektronik-Labor mit zwei 3D-Druckern rund um die Uhr energieautark zu versorgen. Der überschüssige Strom wird im lokalen Netz verbraucht. Durch dieses Projekt konnten die Schüler einiges über Photovoltaik lernen und alle wichtigen Schritte von der Planung über die Fertigung bis zur Montage auch selbst durchführen.

Die Montage der PV-Module wurde im Rahmen der Abschlussarbeit für die Fachschule Mechatronik an der HTL Karlstein durchgeführt. Die Anlage wird auch im Unterricht zur Stromversorgung für den 3D Druck verwendet. Bei elektrotechnischen Laborübungen können die Schüler Messungen durchführen und lernen praktisches Energiemanagement im Rahmen des PV und Speichersystems (Fronius Wechselrichter und BYD-Stromspeicher). Die Energiedaten werden mit unterschiedlichen Systemen erfasst und mit den Schülern ausgewertet. „Wir freuen uns darüber, dass nach einer langen Pandemiepause endlich die Anlage fertig gestellt werden konnte und nun sauberen Sonnenstrom fürs Labor und die HTL Karlstein liefert. Wir danken allen, die uns bei diesem spannenden Projekt unterstützt haben“, erklärt Lehrer Ansbert Sturm.

